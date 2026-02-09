- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 424
- Время на прочтение
- 1 мин
Женщина рассказала, как похудела на 90 кг, и удивила изменениями во внешности: фото до и после
Девушка похудела на 90 кг и рассказала, как ей это удалось и как изменилась ее внешность.
Женщина похудела почти на 90 кг, потому что боялась выходить из дома со своим тогдашним весом, и была подавлена реакцией людей после ее похудения.
Об этом пишет mirror.co.uk.
Саванна Сибернагель говорит, что решила начать худеть, потому что опасалась, что у нее разовьется диабет или проблемы с сердцем. Она также волновалась, что ее «фетишизируют» из-за ее большого веса.
В самый тяжелый период Саванна весила 147 кг и не интересовалась свиданиями. Однако она решила изменить свою жизнь и начала худеть. Впоследствии после нескольких неудачных свиданий ей удалось найти свою любовь.
Также 27-летняя девушка решила сделать шунтирование желудка в декабре 2023 года и с тех пор полностью изменила свой рацион и образ жизни. Она тренируется по 4-5 раз в день, придерживается высокобелковой диеты и редко употребляет алкоголь. Девушка говорит, что боится набрать вес снова, поэтому планирует придерживаться своей диеты и режима тренировок.
«Мелочи много значат, например, подниматься по лестнице, не пыхтеть и не задыхаться, не бояться, что в магазине одежды не будет моего размера в наличии», — сказала она.
Также читайте о вуглеводах, которые можно есть на диете и худеть