Женщина рассказала, как похудела на 90 кг, и удивила изменениями во внешности: фото до и после

Женщина рассказала, как ей удалось похудеть на 90 кг / © Pixabay

Реклама

Женщина похудела почти на 90 кг, потому что боялась выходить из дома со своим тогдашним весом, и была подавлена реакцией людей после ее похудения.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Саванна Сибернагель говорит, что решила начать худеть, потому что опасалась, что у нее разовьется диабет или проблемы с сердцем. Она также волновалась, что ее «фетишизируют» из-за ее большого веса.

Реклама

Саванна до и после похудения / © mirror.co.uk

В самый тяжелый период Саванна весила 147 кг и не интересовалась свиданиями. Однако она решила изменить свою жизнь и начала худеть. Впоследствии после нескольких неудачных свиданий ей удалось найти свою любовь.

Также 27-летняя девушка решила сделать шунтирование желудка в декабре 2023 года и с тех пор полностью изменила свой рацион и образ жизни. Она тренируется по 4-5 раз в день, придерживается высокобелковой диеты и редко употребляет алкоголь. Девушка говорит, что боится набрать вес снова, поэтому планирует придерживаться своей диеты и режима тренировок.

«Мелочи много значат, например, подниматься по лестнице, не пыхтеть и не задыхаться, не бояться, что в магазине одежды не будет моего размера в наличии», — сказала она.

Также читайте о вуглеводах, которые можно есть на диете и худеть