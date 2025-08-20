Женщина рассказала о страшной тайне, которую от нее мастерски скрывал муж

Пара, отношения / © www.freepik.com/free-photo

Женщина узнала, что ее муж 7 лет скрывал от нее дочь. Это полностью изменило их отношения.

Об этом пишет Mirror .

Недавно в ужасной ситуации оказалась женщина, от которой мужчина скрывал колоссальный секрет. Они прожили вместе четыре года и воспитывают двоих детей. И, конечно, некоторые партнеры могут простить им случайную ложь, это «потрясающее» открытие навсегда изменило их отношения.

Детали инцидента

В посту на Reddit женщина рассказала, что они на муже женаты уже четыре года и имеют двух сыновей. Она назвала мужа «хорошим человеком» и отметила, что всегда была «очень честной» в своих рассказах о жизни, включая события прошлого, предшествовавшие его отношениям с нынешней супругой.

Однако недавно она получила сообщение в Facebook от изменившей все женщины. Автор утверждала, что ее муж является отцом ее 15-летней дочери и что он не участвовал в жизни подростка с тех пор, как ей исполнилось два года.

Это означало, что этот ребенок появился у него задолго до того, как они встретились. Впрочем, женщина совершенно опустошена этой новостью, потому что ее муж даже ни разу не упомянул об этом.

«Неделю назад мне в Facebook поступило сообщение от женщины, которая сказала, что мой муж – отец ее дочери (15-летней девочки) и что он не участвовал в ее жизни с тех пор, как ей исполнилось 2 года. Он никогда не рассказывал мне об этой девочке», – написала женщина.

Она добавляет, что была в шоке и попросила предоставить доказательства. Тогда мать девочки направила свидетельство о рождении и их общие фотографии.

"Я спросила, почему она рассказала мне об этом только сейчас, и она ответила, что ее дочь хотела связаться с отцом", - добавила шокированная женщина.

Женщина сразу обратилась к мужчине с этим вопросом и разозлилась, когда он сначала попытался все возражать. Но когда она показала ему свидетельство о рождении, он отступил и, наконец, рассказал ей правду после семи лет лжи.

Он рассказал, что пара развелась, когда им было чуть больше 20 лет. Мол, эксдружина не позволяла ему видеться с дочерью, потому что она была с другим мужчиной. Поэтому он решил жить дальше и подумал, что неплохо было бы делать вид, что он не отец. Более того, мужчина сказал родителям вести себя так, будто внучки не существует.

Мать двоих детей отметила, что чувствует себя «обманутой и убитой горем» из-за сенсационной новости, поскольку лгал ей не только ее муж, но и вся его семья.

Теперь она подает на развод, поскольку ее доверие к мужчине полностью подорвано. Комментаторы одобряют ее поступок, многие называют действия мужчины «неисправимыми». Люди писали:

Конечно, это простить нельзя — начинать целую жизнь с кем-то и замолчать об этом. Но меня особенно поражает тот факт, что он отрицает все, пока вы не предоставили фотоподтверждения. Это полное отсутствие честности;

Это непростительное упущение со стороны вашего мужа;

Серьезный сигнал тревоги. Если он поступил с одним ребенком, он, наверное, сделает это и с другими. Вы правы, что рассматриваете возможность развода.

Раньше мы писали о простом методе, как распознать лжеца . Да, слова — „никогда“ или „всегда“ обычно указывают на попытку скрыть правду».

Еще одним индикатором лжи является слишком быстрый ответ. Если человек не задумывается над вопросом, а сразу выдает готовую фразу, это может быть признаком заранее подготовленной лжи. Попытайтесь повторить вопрос медленно и, в большинстве случаев, человек признается, что все на самом деле иначе.

Помните, что ложь не только влияет на вашу репутацию, но и имеет психологические последствия.