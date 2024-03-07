Женщина рассказала всю правду о романе с 80-летним пенсионером: "Не скучаю по его зубным протезам"

Женщина рассказала, что встречаться со старшим мужчиной – это не то, о чем мечтают девушки.

Стефани Матто, бывшая звезда реалити-шоу, не боится пролить свет на свою личную жизнь, и в этот раз она обсудила проблемы, которые могут возникнуть в отношениях с мужчинами с большой разницей в возрасте.

Стефани, которой сейчас 32 года, рассказала в Сети о том, как она встречалась с мужчиной гораздо старше, когда ей было 23 года.

Стефани Матто / Фото: instagram.com/stepankamatto

Она сказала: "Покойся с миром, мой бывший. Я иногда скучаю по нему. Я не скучаю по неприятному запаху изо рта, я не скучаю по зубным протезам, я не скучаю по тому, каким раздражительным он был утром. Я знаю, что люди советуют не говорить плохо о мертвых, но он был моим бывшим. Я думаю, что он на самом деле был старше моих бабушек и дедушек".

Стефани сказала, что свидания со старшими мужчинами является признаком "проблем с папой", и не рекомендует этого.

"Когда вы молодая женщина и начинаете встречаться со старшими мужчинами, у вас создается впечатление, что вы похожи на Лану Дель Рэй", – заявила она. "Но нет, у вас просто проблемы с папой, и у меня именно так и было. Я думаю, что меня так испугало знакомство с молодыми ребятами, которые просто использовали меня ради моего тела, использовали меня ради денег".

Она добавила, что хотела доказать, что она умна, встречаясь с кем-то старшим, но зато обнаружила, что ведет себя "тупой" в другом смысле.

Стефани предполагала, что мужчины пожилого возраста будут более зрелыми и готовыми остепениться, но обнаружила, что это не так.

"Мужчины постарше с такой же вероятностью изменяют", — пояснила она. "Вы думаете, что поскольку у них низкое либидо, они не будут вам изменять. Но есть еще и эмоциональная измена, и вы знаете, сколько бывших девушек у этого мужчины? Знаете, со сколькими девушками он встречается в доме престарелых?".

Стефани Матто / Фото: instagram.com/stepankamatto

Она настаивала, что никогда не ощущала угрозы со стороны других женщин. В то же время она утверждала, что если мужчина ищет женщину гораздо моложе, то это следует воспринимать как красный флаг.

"То, что им 80, не означает, что все внизу не работает, свет все еще горит, он просто иногда мерцает", — продолжила она. "Лично я не советовала бы".

Видео, опубликованное в ее аккаунте TikTok, с тех пор стало вирусным. Люди сразу же откликнулись в комментариях и поделились своим опытом.

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Напомним, женщина не может развестись з мужем, пока не оплатит 365 000 долларов. Эта проблема мешает ей купить машину и взять кредиты на образование своих детей.

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