Женщина расстроилась, узнав, что ее "милая" тату имеет связь с убийцами: что она сделала (видео)

Она набила себе особую татуировку на День святого Валентина.

Женщина была озадачена, когда люди приняли ее за убийцу из-за "симпатичной" татуировки.

Кейт из США заметила, что незнакомцы проявляют интерес к ее тату на локте, но не подозревала, почему.

Рисунок является простой паутиной с пустым сердцем посередине, которую она получила в прошлом году во время акции ко Дню святого Валентина.

В своем TikTok она поведала несколько диалогов с незнакомцами.

Женщина расстроена значением своего тату / Фото: скриншот с видео

В клипе Кейт объяснила: "Я стояла в очереди на заправке, и когда я уходила, парень за мной вышел в то же время и сказал: "Эй, где ты сделала татуировку?". Вы знаете, у меня здесь целый рукав, и не то, чтобы татуировка паутины не крутая или что-то такое, но из всех моих татуировок, почему-то он спрашивает об этой, потому что он специально сказал "паутина". Поэтому я сказала ему, где я ее набила, и на его лице появилось разочарованное выражение. Он сказал: "Я думал, ты скажешь, что в тюрьме", а я засмеялась и сказала, что купила ее в магазине".

Кейт, работающая официанткой, добавила, что нечто подобное произошло во время ее работы.

К ней подошел 70-летний покупатель и также спросил ее, где она сделала эту татуировку паутины на локте.

Когда она поделилась с ним подробностями, мужчина сказал, что не заметил сердца в тату. Мужчина продолжил и объяснил:

"Я был в тюрьме 16 лет, и это была обычная татуировка, которую мужчины делали в тюрьме, когда они кого-то убивали".

Кейт была в шоке и рассказала ему о разговоре с мужчиной на заправке несколько месяцев назад.

Женщина расстроена значением своего тату / Фото: скриншот с видео

Посетитель засмеялся и сказал: "Да, вот почему он спрашивал, сделали ли вы это в тюрьме, дело было не в татуировке. Он интересовался, не убили ли вы кого-нибудь".

Услышав объяснение, Кейт решила внести изменения в рисунок. Поскольку издалека сложно разглядеть сердце, она хочет его закрасить.

Напомним, мужчина вставил в руки "змеиные" имплантаты и показал фото до и после безумных модификаций. Он и его жена сейчас держат мировой рекорд Гиннеса.

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