Женщина расстроила сына до слез на его же свадьбе: "Вела себя так ужасно"

Невеста разозлилась на свекровь, которая заставила ее мужа плакать во время свадьбы.

Об этом пишет Mirror.

Женщина сказала, что была в шоке, когда ее свекровь отказалась разговаривать с ней и ее сыном и "дулась" во время интимной церемонии. Что еще хуже, она раскритиковала еду, которую они подавали на месте, и не улыбнулась ни на одной из их свадебных фотографий.

На Reddit она написала: "Его мама заставила его плакать в день свадьбы из-за того, что она дулась, не разговаривала с нами и вообще ужасно вела себя в тот день. Он был явно расстроен в течение всего дня. Это испортило нашу свадьбу".

Также читайте Мама жениха испортила помолвку своим признанием: что она сказала

Она поделилась, что вместе с любимым прибыла на локацию в отличном настроении. Впрочем, когда пришла пора подписывать свидетельства о браке, невеста обратила внимание на свою свекровь, которая демонстративно показывала, как она несчастна.

"После церемонии она сидела надутая в саду. Мой партнер был расстроен и не знал, в чем дело. Он подошел и спросил ее, все ли в порядке. Она заверила, что да. Застолье было самым неудобным. Она гуляла по комнате, пока в последнюю минуту ей не пришлось сесть с нами за стол. Она сказала: "О, думаю, я буду вегетарианкой, потому что это не халяльная еда". К слову, мы позаботились, чтобы еда была халяльной. Она спрашивала, почему она сидит рядом с женихом, а не с его отцом. Она не разговаривала с родителями, не улыбалась ни на каких фотографиях", — вспомнила невестка.

Расстроенная невеста рассказала, что у нее была "холодная встреча" со свекровью после того, как она пришла к ней, чтобы передать цветы. В тот момент мама ее любимого спросила только о рассадке мест на свадьбе. Она добавила: "Никаких комментариев о том, как я чувствую себя и т. д. Она просто просит меня изменить план рассадки, чтобы его дядя мог сидеть за другим столом. Я сообщаю ей, что не могу с этим справиться прямо сейчас, потому что сегодня день свадьбы, и ей нужно поговорить с ее сыном. Наверное, я это сказала немного резко...".

Она закончила рассказ, сказав, что не сможет простить свою свекровь за то, как она заставила ее и своего сына чувствовать себя плохо на их свадьбе. Женщина спросила людей, не ведет ли она себя глупо.

Один из пользователей социальных сетей успокоил невесту и сказал: "Нет ничего, что нарцисс любит больше, чем испортить особый день. Это их любимое дело. Мне жаль. Лучшее, что вы оба могли бы сделать, это не общаться с ней, но я думаю, вы еще далеки от этого. А пока я предлагаю вам обоим провести небольшое исследование нарциссических матерей, чтобы вы знали, с кем имеете дело".

Другой человек согласился, добавив: "Она будет повторять это или подобное поведение всякий раз, когда почувствует, что ей не уделяется достаточно внимания. Вашего мужа приучили не раскачивать лодку".

Третий юзер написал: "Мне жаль, что вам пришлось пройти через это, но по крайней мере теперь вы знаете ее настоящее лицо".

Напомним, женщина устала от своих сыновей и выселила их из дома через суд. Попытки убедить 40-летних мужчин найти себе другое жилье были безуспешными.

Читайте также: