Женщина расторгла брак после 25 лет из-за куска торта: что произошло

Торт

История американки получила широкую огласку. После 25 лет в браке женщина решила расстаться с мужем — из-за, казалось бы, пустяка: кусок чизкейка.

Об этом она поведала Reddit.

46-летняя женщина рассказала, что мужчина преподнес ей сюрприз — пригласил в поездку на годовщину свадьбы. Она надеялась, что путешествие поможет восстановить отношения, ведь в последнее время супруги часто ссорились и даже спали в разных комнатах.

Однако романтическое путешествие оказалось неудачным. Мужчина был отстранен, а совместные ужины — напряженными. После одного из таких вечеров пара взяла чизкейк с собой в номер.

На следующее утро женщина обнаружила, что ее кусок десерта исчез. Мужчина, улыбаясь, признался, что съел его. Для нее этот момент стал символом всех лет неравенства в отношениях.

«Я устала довольствоваться крошками, — написала она. — После 25 лет брака я поняла, что заслуживаю большего».

Комментаторы единодушно поддержали женщину. Многие отметили, что дело не в десерте, а в годах безразличия и пренебрежения.

Один пользователь написал: «Это не о торте. Это все моменты, когда он не замечал тебя».

История с Reddit быстро стала вирусной, потому что в ней узнали себя тысячи людей. Маленький кусок торта стал метафорой отношений, в которых один человек постоянно отдает, а другой только берет.

