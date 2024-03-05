Женщина разбогатела благодаря гороскопу: как она трактовала свое предсказание

Чтение гороскопа привело к тому, что женщина разбогатела на 100 000 долларов.

Об этом пишет Miami Herald.

Женщина из Балтимора любит играть в лотерею. Впрочем, обычно выбирает билеты Pick 3 или Pick 4 с одинаковыми числами. Но на этот раз предсказание побудило ее изменить свою стратегию.

"Речь шла о введении чего-то нового в распорядок дня, поэтому мне показалось, что это хороший шанс сделать именно это", — сказала она.

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Поэтому, по словам представителей лотереи, вместо того чтобы купить игру Pick 3 или Pick 4, она приобрела Fast Play за 10 долларов во время похода за продуктами. Еще находясь в магазине, она взглянула на билет и увидела пару совпадающих чисел.

"Вдруг все стало очень тихо", – рассказала она лотерейному офису. "В магазине было достаточно многолюдно, но я не замечала ничего, кроме этого совпадения и 100 000 долларов".

Она помчалась домой, чтобы сообщить мужу хорошую новость. Теперь пара планирует использовать эти деньги для оплаты медицинских счетов, которые приносили им большой стресс.

Напомним, женщина стала миллионершей в свой день рождения. Она расплакалась от счастья.

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