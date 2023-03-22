Женщина разбогатела благодаря OnlyFans, выполняя "несексуальные" просьбы (фото)

В частности, один из пользователей попросил женщину, чтобы она скупалась в ванной, наполненной печеной фасолью.

Творец контента для OnlyFans рассказала, как заработала свое состояние, снимая фото и видео в ответ на странные, "несексуальные" запросы.

Об этом сообщает LadBible.

30-летняя помощница администратора под ником Bambi Love на OnlyFans рассказала о "диких", но "несексуальных" запросах, которые она получает, и благодаря которым женщина заработала тысячи фунтов.

Оказывается, существует рынок для таких видов деятельности как чистка зубов. Бемби рассказала, что однажды ей заплатили 60 фунтов стерлингов (около 2700 грн) за трехминутное видео, на котором она чистит зубы перед кем-то, кто, по мнению женщины, "имеет фетиш с зубной пастой".

Кроме того, автору контента также заплатили 100 фунтов стерлингов (около 4500 грн) за то, чтобы она сняла, как идет по ломтикам хлеба.

"Он сказал, что ему нравится мысль об отпечатке стопы", – отметила Бэмби.

Фото: SWNS

Фото: SWNS

Она также получала запросы на такие действия, как мытье посуды и просто игнорирование камеры. Некоторые из пользователей просят женщину одеть костюм горничной, а другие не возражают, если она "полностью одета".

В общей сложности с момента первого присоединения к OnlyFans Бемби заработала примерно 17 тыс. фунтов стерлингов (свыше 770 тыс. грн), что помогло ей накопить на депозит для дома.

На определенном этапе автор контента зарабатывала колоссальные 550 фунтов стерлингов в месяц (почти 25 тыс. грн), но теперь относится к OnlyFans как ко второстепенной работе на фоне ее должности администратора.

"Мне было скучно во время карантина, и я подумала, что это будет хороший способ заработать дополнительные деньги", – поделилась Бэмби.

Однако у женщины есть свои пределы, когда дело касается личных запросов.

"Я подвожу границу к некоторым вещам, потому что они слишком странные. Один подписчик попросил меня прислать ему по почте обрезки волос и ногтей в обмен на большие деньги, но я отказалась", – рассказала автор контента.

"Другой парень попросил меня покраситься в голубой цвет, одеться в чернику и потанцевать для него, что мне показалось очень странным", – добавила она.

"И некоторые вещи, которые у меня спрашивают, просто невыполнимы. Например, кто-то хотел, чтобы я купалась в ванной, наполненной печеной фасолью. Мне понадобилось бы 200 банок фасоли или что-то подобное, чтобы это заработало, поэтому ему пришлось бы платить мне целое состояние", – рассказала Бэмби.

Женщина отмечает, что это "однозначно был увлекательный опыт".

Напомним, в Великобритании 21-летняя Эльза зарегистрировалась на сайте OnlyFans и зарабатывает теперь около 30 тыс. дол. в месяц, выполняя странные просьбы мужчин.

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