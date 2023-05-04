Женщина разбогатела благодаря своему сну: как это произошло

Она выиграла более 670 тысяч долларов.

Австралийка выиграла в лотерею джекпот на сумму более 670 000 долларов, используя набор чисел, пришедших ей во сне.

Об этом пишет upi.com.

Женщина из Альтона, штат Виктория, рассказала, что купила онлайн-билет на розыгрыш лотереи в понедельник и среду 12 апреля, находясь вдали от дома.

Она обнаружила, что выиграла только когда проверила баланс своего счета в Сети через несколько дней.

Победительница сказала, что ее номера были получены из необычного источника.

"Я всегда разыгрываю эти цифры. Они были во сне, который мне приснился. Я запомнила числа из своего сна и вставила их в лотерейный билет", — сказала она.

Она также добавила, что пока что не решила, как лучше использовать свой приз.

Напомним, в Великобритании кот-клептоман каждую ночь приносит своей хозяйке дорогие "подарки". Как оказалось, он их ворует у соседей.

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