Женщина разбогатела из-за то, что 8 часов не испытывала тревоги без телефона: сколько денег она выиграла

Китаянка выиграла 10000 юаней (1400 долларов США) за то, что воздержалась от использования мобильного телефона в течение восьми часов, не проявляя при этом никаких признаков тревоги.

Об этом пишет SCMP.

Конкурс прошел 29 ноября в торговом центре в муниципалитете Чунцин. 10 участников, отобранных из 100 претендентов, были приглашены в торговый центр для участия в конкурсе, который потребовал от них провести восемь часов на специально отведенной для них новой кровати.

Перед конкурсом они сдали свои мобильные телефоны и им было запрещено пользоваться любыми другими электронными устройствами, включая iPad и ноутбуки.

В экстренных ситуациях участники могли использовать старые модели мобильных телефонов с возможностью только звонков, предоставленных организаторами конкурса, чтобы связаться со своими семьями.

Они также были обязаны соблюдать правила ограничения сна, позволявшие им оставлять кровать для перерывов на туалет, но ограничивали их максимум пятью минутами каждый раз.

Организаторы установили квоту на общее количество времени, в течение которого участники могли находиться вне кровати в течение восьмичасового периода.

Напитки и еда были предоставлены, и участники проинструктировали употреблять их в постели.

Кроме того, участникам было запрещено пользоваться мобильными телефонами, им не разрешалось засыпать или проявлять беспокойство. Они носили браслеты для контроля качества сна и уровня тревожности.

Большинство участников проводили время за чтением книг или просто отдыхали с закрытыми глазами.

В конце концов, после проверки официальными лицами мероприятия, чемпионкой была объявлена женщина по фамилии Донг, набравшая 88,99 балла из 100 возможных. Организаторы отметили, что она провела дольше всех времени в постели, не чувствовала глубокого сна и продемонстрировала самый низкий уровень тревожности.

Победительница, получившая 10000 юаней, надела пижаму для участия в конкурсе, благодаря чему получила прозвище "пижамная сестра" в социальных сетях, поскольку гонки без мобильного телефона получили вирусное распространение в Интернете.

Донг работает менеджером по продажам в финансовой компании. В свободное время он обычно занимается с ребенком и редко бесцельно сидит в мобильном телефоне.

Компания-спонсор соревнований и цель проведения этого мероприятия, которое состоялось в магазине матрасов и постельного белья в торговом центре, остается нераскрытым.

Многие Интернет-пользователи материкового Китая были увлечены этой историей: "Я хочу принять участие в конкурсе. Это кажется таким интересным и совсем несложным", "Моя бабушка могла бы выиграть главный приз".

Напомним, мужчина выиграл $33 млн и умер во время лечения зубов. Сначала он решил потратить деньги на стоматолога.

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