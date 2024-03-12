Женщина разоблачила измену мужа благодаря татуировке – история из жизни

Мужчина решил сделать первую в жизни татуировку после 19 лет брака, что вызвало подозрения у жены.

Когда муж неожиданно решил сделать тату, жена не стала его отоваривать, но ее удивил выбор рисунка.

Об этом женщина анонимно рассказала на популярном форуме Reddit, когда искала поддержки после того, как решила развестись.

43-летняя женщина рассказала, что замужем уже 19 лет. Вместе с мужем они воспитали 18-летнюю дочь, а их брак казался крепким.

"Полтора года назад мой муж сделал татуировку. У меня нет проблем с татуировками или чем-то таким, но мы никогда даже не говорили об этом. Он сказал, что начал думать о татуировке, потому что одна из его сестер вышла замуж за мужчину, который имеет несколько татуировок. Это заставило моего мужа понять, что он тоже этого хочет», – рассказала женщина.

Еще больше женщину удивил выбор рисунка. Ее муж набил лилию на груди с левой стороны над сердцем. Женщина добавила, что, несмотря на то, что ей не очень понравился дизайн, она смолчала.

"Я не комментировала, потому что он волен делать со своим телом, все что хочет", – объяснила женщина.

По ее словам, мужчина на этом не остановился и чуть больше чем через год добавил вокруг лилии ветку плюща.

Кроме того, после начала истории с татуировкой мужчина перестал брать с собой жену на корпоративы и вечеринки с его коллегами. Говорил, что это из-за пандемии, но тогда карантинные ограничения начали ослаблять, поэтому такой отказ выглядел очень странно.

Однажды он все же согласился взять с собой жену. На той вечеринке женщина познакомилась с коллегой своего мужа, которую звали Лили.

"Муж клялся, что это совпадение. Я пыталась игнорировать свои чувства по поводу того, что он неожиданно захотел сделать татуировку. Но в конце концов он признался, что последние два года у него был роман с коллегой", – рассказала женщина.

Вдобавок мужчина рассказал, что его любовница родила дочь, по имени Айви (ред. – в переводе с английского "плющ"), и он сделал татуировку плюща через несколько месяцев после рождения девочки.

"Он умолял меня не расставаться, но я не могу этого простить. Нам придется разойтись на год, прежде чем мы оформим развод. Я никогда не думала, что мне будет 43 года и я разведусь", – поделилась женщина.

Напомним, женщина похвасталась, как измена мужа спасла их брак. После развода они решили дать своим отношениям еще один шанс и пошли на психотерапию.

Читайте также: