Женщина разозлилась, вцепилась зубами в лицо и откусила нос своему любимому (фото)

В Британии 26-летняя косметологи Бронвин Даунс впилась зубами в лицо своему любимому Люку Берри во время пьяной ссоры после того, как их выгнали из винного бара за стычку с несколькими клиентами.

Об этом сообщает Daily Mail.

Когда Берри отшатнулся в агонии, Даунс с шоком выплюнула кончик носа, обнажив его ноздри. Женщина сбежала с места инцидента, оставив напуганных прохожих заботиться о своем любимом, истекающем кровью у бара "Гательна" в Бремхолле, графство Чешир.

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Даунс в суде призналась в совершенном и была приговорена к 12 месяцам тюремного заключения с отсрочкой на 16 месяцев. Однако женщина сумела уйти от наказания.

После ссоры с любимым Даунсом нашли на соседней улице, где она лежала на земле после передозировки рецептурными таблетками. В то же время, Берри доставили в больницу для лечения его травм. У мужчины осталось необратимое искажение лица.

Несмотря на ранения, он отказался сотрудничать с расследовавшей нападение полицией. Зато он призвал Даунс получить помощь, а не наказание.

Фото: Cavendish Press

Прокурор Дункан Уилкок заявил суду, что Даунс и ее любимый "редко ссорились".

"Ответчик встретился с истцом в октябре 2021 года в центре Манчестер Сити. Он описал его как счастливого, оживленного человека. Они хорошо ладили и редко спорили, а если и спорили, то из-за пустяков. Он раньше был с ним вечером, и в тех случаях не было никаких проблем", – рассказал прокурор.

В марте 2022 года вечером влюбленные посетили несколько баров, где выпили несколько коктейлей. Затем пара пошла в заведение "Гательна" и выпивала там в течение часа. В этот момент женщина казалась немного пьянее.

На месте был музыкальный автомат, которым решила воспользоваться Даунсом. Берри пошел за ней, но увидел, что его место заняла женщина, поэтому мужчина попросил ее уйти. Вскоре после этого вторая женщина снова заняла место Берри. Он подошел, чтобы поговорить со второй женщиной, и тогда его возлюбленная сказала: "Что происходит?"

"Группы начали обидно относиться друг к другу, и кто-то поднял и бросил стакан. Началась рукопашная схватка, и охранники подошли, чтобы ее разорвать", – рассказал прокурор.

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В конце концов, пару выгнали из заведения.

"Когда пара вышла из помещения, ответчик сказала заявителю, что она оставила внутри свою сумку. Он сказал, что разберется, но, сказав это, понял, что подсудимая зажала его зубами за нос и потянула", — рассказал прокурор.

По его словам, Берри вспоминал, как Даунс выплевывала кончик его носа, его ноздри на пол. Тогда он заметил лужу крови на полу и обратился за помощью к прохожим. Кто-то из них вызвал "скорую" и полицию. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали помощь.

Позже полиция нашла Даунс на улице, где она "приняла таблетки по рецепту и то падала, то теряла сознание". Вместе с женщиной обнаружили 16 таблеток и доставили ее в больницу.

"Позже ее арестовали, и в интервью она сказала, что потеряла сознание и ничего не помнит. Она сказала, что бьет людей и ничего об этом не знает. Она сказала, что у ее матери было что-то очень похожее", – рассказал прокурор.

Фото: Cavendish Press

Берри отказался предоставить полицейским показания против Даунс и не захотел поддерживать обвинения. Он говорил, что женщине нужна помощь, и на судебном заседании попросил не применять к ней меру пресечения.

"Это не было запланировано, это произошло после словесной перепалки, которая возникла из очень малого. Это было сделано сгоряча и привело к ужасным последствиям для ее партнера. Она испытывает угрызения совести, о чем свидетельствует тот факт, что она пыталась устроить передозировку лекарством после инцидента", – рассказал адвокат Даунс.

Он добавил, что женщина пытается сосредоточиться на будущем и делает все возможное, чтобы вернуть свою жизнь на верный путь.

Принимая приговор, судья Майкл Блэйки обратился к Даунс:

"Использование зубов является оружием, и в результате этого инцидента заявителю пришлось пройти операцию. Вы знаете, что алкоголь и наркотики не совместимы, вы должны принять таблетки, но не пейте чрезмерно, когда вы их приняли. Это правонарушение абсолютно нехарактерно, очевидно, что вы раскаивааетесь и хорошо понимаете, что сделали. Вы образованная молодая женщина, которая пережила травму в молодом возрасте, и я считаю, что есть реалистичная перспектива реабилитации".

Теперь Даунс должна будет отработать 100 часов неоплачиваемой работы и провести 15 дней реабилитации.

Напомним, в Великобритании мужчина чуть не умер после того, как съел курицу карри, и остался парализованным "страшной" болезнью.

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