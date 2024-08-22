Женщина развеивала прах дедушки в океане и "получила от него знак" — удивительное видео

Женщина поделилась кадрами невероятного момента, когда она "получила знак" от своего покойного дедушки после развеяния его праха в океане.

Об этом пишет Mirror.

20-летняя Кайли загрузила в свой аккаунт TikTok милый клип, на котором она вместе с членами семьи находится на борту небольшой лодки. Через несколько секунд после того, как пепел тронул волны, появились дельфины – один из которых с радостью следовал за ними рядом с судном до конца их путешествия.

"Мы развеивали прах нашего дедушки, но потом к нам пришли гости", – поделилась она. "В глубине души мы думаем, что он послал их нам, чтобы сказать, что он все еще с нами и что он так сильно любит нас. Мы так сильно любим и скучаем по тебе, дедушка".

Deep down we think he sent them to us to tell us that he is still with us and that he loves us so much. We love and miss you grandpa so so much.❤️️ ♬ original sound — daydream

Эта история побудила еще нескольких пользователей TikTok вспомнить похожие трогательные моменты.

Мой дедушка был одержим ламантинами, и когда мы сбросили его прах в океан, ламантин проплыл мимо нас через несколько минут. Прекрасный момент

Мы сделали то же самое для моего дедушки, и когда мы вернулись в дом моей тети, я была на причале, и два дельфина проплыли подо мной. Мы все верим, что это мои бабушка и дедушка сказали "привет"

Клянусь, такое же случилось со мной! Мы развеивали прах моего дедушки, а потом, когда мы начали двигаться, появилась стая дельфинов!

Другие рассказали, что у них были схожие переживания после смерти близких, с историями о радугах, перьях и бабочках, которые появляются в их гробах. Однако одна обеспокоенная женщина в комментариях призналась, что она сомневается в том, чтобы последовать примеру Кайли. "Мы с семьей собираемся через месяц развеять прах моего дедушки над океаном, потому что он любил это, и я не знаю, готова ли я попрощаться", — сказала она. Однако, Кайли быстро успокоила ее, ответив: "Я тоже не была готова, но он сказал нам не плакать и праздновать его жизнь, поэтому мне дельфины были напоминанием от него, что он сказал нам не плакать и быть счастливыми".

Напомним, велосипедистка создала самый большой в мире GPS-рисунок в память о своей собаке. Ради рекорда она проехала 4707 км.

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