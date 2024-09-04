Женщина развелась с мужем через две недели после свадьбы: о чем она узнала

Женщина с разбитым сердцем развелась с мужем всего через две недели после свадьбы. Она не смогла простить ему то, что он сделал на своей мальчишнике.

Об этом пишет Mirror.

Невеста организовала выездную свадьбу с отцом своего ребенка, но после того, как услышала о случившемся, она захотела все отменить. Поскольку перелет, гостиница и обслуживание уже были оплачены, отец "заставил" ее притворно улыбаться и все же устроить праздник.

Делясь историей невесты на Reddit, ее подруга рассказала: "У нее была свадьба по назначению, глуповато дорогая, с парнем, с которым у нее уже были непростые отношения, у них был общий годовалый ребенок. Он несколько раз изменил ей на своем мальчишнике. Она пыталась отменить свадьбу за три дня до того, как они должны были ехать. Ее отец сказал: "Нет, все уже оплачено".

Через две недели после свадьбы и вскоре после возвращения домой невеста связалась с адвокатом и подала на развод. Ее подруга добавила: "Я думаю, что частично это тоже было просто общественным давлением, как люди, которые были вместе так долго и имеют общего ребенка, чувствуют себя "вынужденными".

Осуждая отца, один возмущенный пользователь сказал: "В таком случае, если вы не можете отменить бронирование, извинитесь перед всеми и попробуйте устроить групповой праздник вместо этого. Просто отмените церемонию".

Другая юзерша, делясь собственной историей, рассказала, как ее брак распался менее чем через год после того, как она сказала "Да". Она написала: "Мой первый муж спал со своей лучшей подругой. Я была не против того, что его лучшая подруга – девушка. Я доверяла ему, неважно, доверяла ли я ей. Я не сразу это поняла, но развелась через год. Мне обидно, что он не был честным с собой и мог бы лишить меня и моего сына душевной боли. В таком случае мы бы остались друзьями. Я была счастлива, что все прошло быстро, он был отличным отчимом для моего сына, но я все еще не думаю, что он думает о нас. Моему сыну было тяжело, но вскоре я нашла очень любящего мужчину. Прошло уже 24 года. До сих пор счастлива".

Напомним, хитрый мужчина организовал фальшивую свадьбу для своей второй жены. Новая любимая думает, что праздник был настоящий, а бывшая хочет его разоблачить.

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