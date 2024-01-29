Женщина развелась с мужем из-за того, что он не принимал душ и редко чистил зубы

Также он мог пять дней не менять одежду.

В Турции женщина подала на развод на том основании, что ее муж не уделял внимания личной гигиене – не принимал душ и чистил зубы только один или два раза в неделю.

Об этом пишет Sabah.

Жительница Анкары также жаловалась, что избранник носит одну и ту же одежду в течение 5 дней. Ее обвинения подтвердили свидетели, в частности коллеги мужчины.

Адвокат заявил: "У истицы и ответчика были общие друзья. Также в суд в качестве свидетелей пришли коллеги ответчика по работе. Они заявили, что во время работы от него пахло потом и что он носил одну и ту же одежду пять дней подряд. Эта дело доказано свидетельскими показаниями. Супруги должны выполнять обязанности совместной жизни. Мы все должны быть осторожными и обращать внимание как на свое поведение, так и на чистоту".

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В результате суд признал мужчину полностью виновным, принял решение о разводе и присудил компенсацию в размере 500 тысяч лир.

Напомним, женщина подала на развод через 48 часов после свадьбы. Она рассказала, как любимый унизил ее прямо на празднике.

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