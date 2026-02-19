Женщина развелась с мужем сразу после свадьбы из-за выходки с тортом

Женщина развелась сразу после свадьбы / © Associated Press

Реклама

Женщина развелась с мужем через 48 часов после бракосочетания. Все произошло из-за его выходки на свадьбе.

Об этом она рассказала на Reddit

Женщина рассказала, что она не любит свадебных розыгрышей и предупредила своего жениха, что этого не должно быть.

Реклама

В день свадьбы все было идеально. Когда пара должна была разрезать свадебный торт, то мужчина схватил невесту за затылок и запихнул ее лицо в торт. Это все успел снять на фотограф. Тогда жених рассмеялся и заявил, что это будет их лучшее свадебное фото.

«Вся комната наблюдала, как я делала первый надрез, а фотограф стоял перед нами с камерой в руке. Вдруг я почувствовала руку на затылке, которая втиснула меня лицом в торт. Не только мой макияж, но и все свадебное платье было испорчено, и вся комната смеялась, мой муж — громче всех», — пишет женщина.

Однако невесте было не до шуток. Она расплакалась и убежала. Женщину пытался успокоить брат жениха. Также он убедил «шутника» извиниться за свой поступок.

Брат рассказал невесте, что ее муж так часто шутил с ним. Однако родители не наказывали его. Тогда женщина сказала, что она хочет развестись и брат мужа ее поддержал.

Реклама

Она объяснила: «Джейк просто сказал мне не делать этого, потому что это был просто безобидный розыгрыш. Меня засыпали спамом и его, и моя семья, что было бы смешно разорвать наш брак из-за этого».

Через 48 часов после бракосочетания женщина подала на развод.