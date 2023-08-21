Женщина разыскала в Facebook бизнесмена, которого увидела в газете: необычная история любви (фото)

Женщина, выследившая незнакомца в Facebook после того, как заметила его в газете, теперь счастлива в браке с ним, проехав 9263 км, чтобы они могли жить вместе.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

42-летняя Авигейл Адам как раз оправилась от разрыва отношений, когда заметила 42-летнего Тома Сзаки в деловой главе газеты. Это было в феврале в 2012 году.

Мама четырех детей, которая была "ошеломлена" его бизнесом по переработке отходов и его "красивым лицом", разыскала мужчину в Facebook и связалась с ним.

Авигейл Адам и Том Сзаки / Фото: SWNS

Том ответил и согласился встретиться, чтобы выпить, но Авигейл не почувствовала "искры" и отказалась от второго свидания. Тем не менее, Том убедил ее снова встретиться с ним, отправив ее первым классом в Нидерланды на конференцию.

Через месяц он договорился с ней, чтобы она присоединилась к нему в поездке по США, и пара поладила после того, как Авигейл согласилась стать его девушкой.

Авигейл Адам и Том Сзаки / Фото: SWNS

Пара была на расстоянии в течение двух лет, пока Авигейл не забеременела их первым сыном Лео, которому сейчас восемь лет, и она переехала за 9263 км в Нью-Джерси, США, из Тель-Авива, Израиль.

Авигейл и Том поженились в том же году, и теперь у них четверо детей: 8-летний Лео, 5-летний Джейми, двухлетняя Майя и трехмесячный Бен.

Авигейл и Том с детьми / Фото: Golden Folk Photo / Фото: SWNS

Дизайнер ювелирных украшений вспомнила: "Я была убита горем из-за другого парня. Я начала читать статьи в газете, и одна из них была о Томе. Он какраз открыл свою компанию по переработке мусора в Израиле. Я была действительно ошеломлена. Мне показалось, что его фотография милая. Пройдет неделя, а газета все еще раскрыта на его лице. Его красивое, красивое лицо. Я подумала, что если найду этого парня в Facebook, то напишу ему. Я сделала это и попросила с ним выпить. Он был увлечен мной, но я не чувствовала искры. Я так счастлива, что он не отпустил меня. Я не могу представить, что у меня не будет этой совместной жизни с Томом. Он воплощает в жизнь все мои мечты".

Авигейл Адам и Том Сзаки с дочерью Майей / Фото: SWNS

Со своей стороны, Том сказал: "Я начал думать о человеке моей мечты и хотел кого-то сильного, независимого и немного приземленного. Когда я встретил Авигейл, она была именно тем, что я имел в виду — тем, на что я надеялся".

Авигейл переехала в США в апреле в 2015 году, прежде чем в тот же месяц родила Лео. Пара поженилась на заднем дворе в августе того же года.

Авигейл Адам и Том Сзаки / Фото: SWNS

Авигейл хочет, чтобы другие давали людям шанс, если не было мгновенной искры – этому она научилась сама. Она сказала: "Не ждите прекрасного принца. Дайте людям шанс. Не бросайте их после первого свидания. Дайте им немного времени. Пусть откроются".

Напомним, стриптизер озадачил, как выступал на вечеринке для женщины, жених которой умер перед свадьбой. Это выступление для него стало самым прибыльным.

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