Женщина регулярно подливала отбеливатель в кофе мужа, чтобы отравить его: как она избежала тюрьмы

Американку приговорили к трем годам условно за попытку отравить мужа, подмешав отбеливатель в его утренний кофе.

Об этом сообщает Oddity Central.

Мелоди Феликано Джонсон сначала была обвинена в покушении на убийство первой степени, но в конце концов признала себя виновной по двум пунктам менее тяжкого преступления – добавление яда или вредного вещества в пищу или напиток. Она призналась, что добавила отбеливатель в кофе своего мужа, хотя до сих пор неясно, зачем.

Ее муж сказал следователям, что "считает, что она пыталась убить его, чтобы получить компенсацию в связи со смертью", но он прямо заявил суду, что не хочет, чтобы она провела время в тюрьме, что, очевидно, и повлияло на окончательный вердикт.

Муж женщины начал подозревать, что кто-то подмешивает ему утренний кофе, еще в марте в 2023 году, когда находился со всей семьей в Германии. В течение нескольких недель американский летчик испытывал неприятный вкус в утреннем кофе, поэтому решил установить на кухне скрытые камеры, которые зафиксировали, как его жена Мелоди смешивала отбеливатель в контейнере, а затем добавляла его в кофе.

Шокированный записью скрытой камеры, мужчина, имя которого не разглашается, купил тест-полоски для воды в бассейне, показавшие высокий уровень хлора в его кофе. Когда позже следователи проверили дом супругов в Аризоне, они нашли под раковиной в ванной комнате контейнер с пахнущей отбеливателем жидкостью и подтвердили, что кофеварка также пахла отбеливателем.

Мужчина делал вид, что пьет утренний кофе, несмотря на его ужасный вкус, пока семья не вернулась в США, после чего он сообщил полицию и показал им доказательства. Мелоди была арестована и провела почти год под стражей в полиции из-за того, что не смогла внести залог в размере 250 000 долларов. Ее адвокат просил зачесть приговор как отбывание наказания, а муж аявил суду, что не хочет, чтобы она попала за решетку.

Развод пары до сих пор незавершен.

Напомним, ранее женщина отравила беременную коллегу, чтобы много не работать из-за ее декретного отпуска. Она подсыпала яд в ее воду.

Читайте также: