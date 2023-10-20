Женщина решила бросить мужа и четырех детей и отправиться в Кению к молодому онлайн-любовнику

Она влюбилась в мужчину, с которым познакомилась онлайн.

Женщина рассказала, как была готова бросить свою семью ради молодого человека, с Киторым она познакомилась онлайн.

Об этом пишет Daily Star.

40-летние Сара и Кит были женаты уже почти 18 лет, когда он обнаружил, что она переписывалась с другими мужчинами за его спиной.

Впрочем, еще большее отчаяние он испытал, когда в 2017 году любимая подала на развод, чтобы найти 26-летнего кенийца Кевина Ондиеки.

Сара и Кот с детьми / Фото: скриншот с видео

Несмотря на то, что Сара никогда не встречалась со своим кавалером, она настаивала на том, что она "безумно влюблена" и надеется переехать за тысячи километров, чтобы поскорее выйти замуж за своего молодого избранника.

"Когда я встретила Кевина, меня очень ошеломила его мягкость", — рассказала она. "Когда он писал мне сообщения, он заваливал меня любовью. Он называл меня "крошкой" и "королевой". Он заставил меня чувствовать себя особенной".

Кевин Ондиеки / Фото: скриншот с видео

Кевин рассказал Саре, что руководил детдомом и был пастором для детей. Пара ежедневно переписывалась и разговаривала по видеосвязи.

Кевин Ондиеки / Фото: скриншот с видео

Однако его заявления о карьере опровергла семья Сары, считающая, что он мошенник. По данным местных СМИ, отец Кевина, пастор Космас Ондиеки подтвердил опасения семьи. Он сказал, что его сын не управляет детским домом и никогда не был пастором.

Кевин был не первым, с кем Сара завязала онлайн-роман: она влюбилась в мужчину по имени Эрик из Ганы, еще будучи в отношениях с Китом.

Сара / Фото: скриншот с видео

Она утверждает, что ее первый роман "просто провалился", но они все еще дружат.

Однако именно из-за этих отношений ее цифровая неверность вышла из-под контроля.

Кит и другие члены семьи Сары отчаянно пытались убедить ее, что она совершает огромную ошибку, планируя переехать в Киссию, Кения.

Сара / Фото: скриншот с видео

История семьи появилась в американском токшоу "Доктор Фил", где выяснилось, что Сара сказала Киту: "Если это не сработает, я могу просто вернуться к тебе".

Мама четырех детей подтвердила, что она была готова оставить своих четырех детей ради предательских отношений.

Доктор Фил МакГроу попросил Сару попробовать 90-дневную работу над своим браком с Китом, прежде чем совершить огромный переезд в Кению.

Напомним, женщина потратила 15 лет, чтобы отомстить мужчине, плюнувшему на ее подругу. Она рассказала, что придумала.

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