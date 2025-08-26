Женщина решила назвать ребенка именем демона: как оно звучит

Мальчик / © pexels.com

В Великобритании мужчина поделился историей, которая всколыхнула его семью. Двоюродная сестра британца, ожидая ребенка, решила дать сыну имя, у которого неоднозначное происхождение. Дело в том, что это имя совпадает с именем одного из демонов, известных в христианской демонологии.

Эту историю мужчина опубликовал на Reddit.

По словам мужчины, в семье из-за выбора имени для его племянника разгорелась дискуссия: часть родственников поддержала вариант матери, другие — категорически выступили против.

«Одна из моих кузин назвала своего ребенка Lylyt (читается как Лилит). Теперь ее младшая сестра беременна и хочет назвать своего сына Аамон. Она говорит, что это в честь персонажа из мобильной игры, но ведь Аамон — маркиз Ада. И она не шутит. А знаете, кто еще демон? Лилит», — написал автор публикации.

Мужчина объяснил, что попытался выразить свои опасения и напомнил о мнении других членов семьи. Однако будущая мама отреагировала на это со смехом, заявив, что автор «буквально единственный, кто так говорит». Она даже предположила, что сам родственник может быть «демоном».

«Я просто хохочу от мысли, что у Лилит будет кузен Аамон. Раньше мы с кузинами посещали церковь, и там наш пастор часто называл Сатану разными именами — среди которых был и Аамон. Кажется, когда пастор перестал называть эти имена, то она обо всем забыла», — иронизирует британец.

Реакция пользователей

Комментаторы под постом мужчины в основном выразили скепсис и отмечали, что даже без религиозного подтекста такие имена звучат неудачно:

«Аамон — это трагедия, но настоящая трагедия — это Лилит. Хотелось бы, чтобы некоторые родители осознавали: они дают имена людям, а не вымышленным персонажам»;

«Назвать ребенка можно как угодно, но неужели непонятно, какое впечатление это произведет на других? Например, имя Иезавель звучит вполне красиво, но до сих пор в обществе оно ассоциируется со злобной царицей Израиля, жившей три тысячи лет назад»;

«Лилит в современной культуре стала символом феминизма. Но вот необычное написание ее имени как Lylyt выглядит как просто какой-то идиотизм».

Напомним, ранее в США вспыхнул скандал в семье из-за имени для новорожденной девочки. 20-летняя мать назвала дочь Харлотта, соединив имена бабушки и дедушки. Родственники были шокированы, ведь имя созвучно с английским словом «harlot», что означает «проститутка».