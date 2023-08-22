Женщина рискнула и переехала в дом на краю скалы, который упадет в море через 10 лет - фото

Ее предупреждали об этом, прежде чем отдать ключи от нового дома.

В городе Скратби в Великобритании женщина живет в доме на краю скалы, который упадет в море через 10 лет.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Энджи Уилсон переехала в свое бунгало с двумя спальнями 1930-х годов еще в 2010 году. К тому времени ей сообщили, что она проживет в собственности всего 25 лет, но ей все равно. Прежде чем передать ключи, местный житель и его адвокат предупредили ее о непосредственной угрозе эрозии.

66-летняя женщина влюбилась в прекрасный вид на море и уютный тупик и говорит, что была готова пойти на риск, поскольку и сама "не будет жить вечно".

Женщина переехала в дом на краю скалы, который упадет в море через 10 лет / Фото: James Linsell-Clark/ SWNS

Сейчас, 13 лет спустя, Энджи все еще счастливо живет в этом доме со своей собакой и партнером Ричардом Инглендом и утверждает, что почти не заметила последствий эрозии, о которых ее предупреждали.

Администратор в местном парке отдыха сказала: "С тех пор, как я переехала, я, наверное, заметила, как с края скалы упало два или три ведра глины. Но мой сад расположен примерно в 5 метрах от пропасти, поэтому я уверена, что у меня осталось время, прежде чем это станет реальной угрозой. На мой взгляд, у меня самый лучший вид на море, на которое я могу смотреть каждый день. Мне здесь нравится".

Энджи Уилсон с любимым / Фото: James Linsell-Clark/ SWNS

Уилсон добавила, что хуже всего, когда идет сильный дождь, и земля напротив ее бунгало намокает и расширяется, отталкивая куски земли от края обрыва.

Но она похвалила свою собственность, купленную за 70 000 фунтов стерлингов, за то, как она выдерживает суровую погоду.

"Мое бунгало имеет нестандартную конструкцию, но в стенах много кирпичной кладки. Предыдущие владельцы также завершили пристройку и модернизировали часть дома, поэтому это мне очень помогло. Я признаю, что в конце концов может наступить время, когда мой дом испытывает эрозию, но я не думаю, что это произойдет при моей жизни. Я больше беспокоюсь о том, что моя собака упадет с 18-метровой скалы, что произошло несколько лет назад. Она упала в заросли ежевики, но, к счастью, она крепкая, так что с ней все в порядке!" – рассказала Уилсон.

Энджи Уилсон с любимым / Фото: James Linsell-Clark/ SWNS

Сейчас на краю обрыва установлены знаки, предупреждающие родителей об опасности и запрещающие пересекать детям бетонные блоки, препятствующие доступу к ним с дороги.

Напомним, "самый дешевый дом в мире" выставлен на продажу всего за доллар. Здесь не обошлось без подвоха.

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