Женщина рискнула купить "самую дешевую таинственную коробку" и сорвала джекпот с ее содержимым

Охотница за покупками сорвала "джекпот", приобретя самую дешевую в мире таинственную коробку.

Пользователь TikTok по имени Бекки рассказала, что увидела ее в местном благотворительном магазине и решила рискнуть и посмотреть, что там внутри.

За 2,50 фунтов стерлингов Бекки не очень расстроилась бы, даже если бы это был полный провал – но, к ее удивлению, в коробке были украшения, зеркала, бокалы для вина, свечи, новенькая кружка и средства для ванны. Там также был маленький стакан с пчелами, брелок для телефона, две желтые миски, бутылка с водой, салатница, новые очки для плавания и нож.

Бекки завершила свой обзор красной вазой, маленькой сумочкой и двумя фоторамками.

Затем она написала: "Как вы думаете, эта коробка стоила 2,50 фунта?". Пользователи TikTok поделились своим удивлением по поводу вещей, которые она получила за 2,50 фунтов стерлингов: "Первые два зеркала — это джекпот", "За 2,50 фунта! Дешевле, чем в ресторане".

Напомним, ранее азартный парень вслепую купил возвращенные товары из Amazon. Сколько он заплатил и что было внутри.

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