Женщина родила близнецов-мальчиков, а позже редких близняшек "МоМо": в чем особенность детей

В Алабаме (США) у женщины по имени Бритни Альба и ее мужа Фрэнки за последние три года родились две пары идентичных близнецов.

Об этом пишет Live Science.

Сначала женщина родила близнецов-мальчиков Луку и Левия, а через шесть месяцев после родов узнала, что беременна двойней девочек.

Лука и Левий также были особыми детьми – оба плода находились в общей плаценте (орган, соединяющий матку с пуповиной), но у каждого из них был свой амниотический мешок (мешок с жидкостью, окружающей плод).

По данным Департамента акушерства и гинекологии Колумбийского университета, близнецы с одной плацентой, но двумя амниотическими мешками встречаются с частотой примерно 3-4 на 1 тысячу живорожденных детей.

А уже 25 октября 2022 года на свет появились девочки-близнецы Линли и Лидия. История появления этих малышей на свет также была необычной, поскольку у них была одна плацента и один амниотический мешок на двоих.

Они были так называемыми моноамниотически-монохориальными близнецами – малыши "МоМо" рождаются у менее 1% американок, беременных двойней.

"Поскольку они, по сути, плавают в одном мешке, их пуповины могут запутаться в узел, и, к сожалению, частота мертворождений у таких близнецов высокая", – говорят врачи.

Альба находилась в акушерском отделении высокого риска с круглосуточным уходом с 24-й по 28-ю неделю беременности из-за риска для себя для детей.

На 32-й неделе женщины сделали кесарево сечение, близнецы находились в отделении для новорожденных, а 7 декабря их выписали домой.

"МоМо-близнецы случаются редко, и иногда оба не выживают. Я думаю, что командный подход к лечению между акушерами, генетическими консультантами, медсестрами и командой отделения интенсивной терапии новорожденных в UAB очень помог добиться результата", — сказала врач Рейчел Синки.

Напомним, мужчина родил младенца: пару поздравили "слезами радости".

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