Женщина родила близнецов на 22 неделе беременности: как это возможно

В Канаде женщина родила близнецов на 22 неделе беременности. В Книге рекордов Гиннеса детей зарегистрировали как самых ранних в мире.

Об этом пишет BBC News Украина.

Как отмечается, Адия и Адриал Надараджа родились на 126 дней раньше срока. Предыдущий рекорд установили в 2018 году близнецы в американском штате Айова.

По словам их матери Шакины Раджендрамы, у нее начались схватки на 21 неделе беременности. Врачи сказали ей, что дети "нежизнеспособны" и имеют "0% шансов выжить".

Отец Кевин Надараджа рассказал, что в больнице им сказали, что не смогут помочь с столь ранней беременностью, поэтому он не спал всю ночь и молился со слезами на глазах.

Также читайте Северная Корея заявила, что расценит попытку сбить их ракету во время испытания в качестве объявления войны

Супруги приехали в больницу Маунт-Синай в Торонто, где есть специализированное отделение интенсивной терапии новорожденных.

Несмотря на сильное кровотечение, женщина сказала, что делала все возможное, чтобы удержать детей еще несколько часов. Через 15 минут после полуночи у нее отошли воды. Менее чем через два часа после 22 недель в утробе матери родились дети.

Адииалу и Адииалу уже исполнился год, впрочем, после рождения у детей возникли серьезные медицинские проблемы.

"Мы много раз видели, как младенцы чуть не умирали на наших глазах", – рассказала Раджендрам. Сейчас брат и сестра чувствуют себя прекрасно, хоть и находятся под пристальным вниманием врачей.

Отметим, в городе Гургаон в Индии женщина на три года закрылась в доме вместе со своим 10-летним сыном и не впускала туда даже мужчину.

Читайте также: