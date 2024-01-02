Женщина родила близняшек в разные дни, месяцы и годы - фото

Американка родила девочек-близняшек в разные дни, месяцы и годы.

Об этом пишет The Sun.

38-летняя Кали Скотт родила свою первую дочь Энни Джо в 23:55 31 декабря в 2022 году, а второго ребенка Эффи Роуз – в 00:01 1 января в 2023 году.

Теперь маленькие девочки в разные годы отпраздновали свои первые дни рождения.

Женщина родила близняшек в разные годы / Фото: thesun.co.uk

Кали и ее муж Клифф думали, что их малыши родятся в 2023 году. Беременной планировали сделать кесарево сечение в январе. Но женщина поняла, что дети могут появиться на свет в разные годы, когда ее госпитализировали 29 декабря из-за высокого кровяного давления.

Кали Скотт с детьми / Фото: thesun.co.uk

Медики Техасской пресвитерианской больницы Дентон решили сделать Кали кесарево сечение в канун Нового года, в результате чего у нее родились уникальные близнецы. Энни Джо была последней новорожденной в больнице в 2022 году, а Эффи Роуз – первой в 2023-м.

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"Теперь нам придется начать праздновать Новый год немного по-другому", – сказала Кали. "Я люблю это. Я думаю, что это очень весело. Мы с Клиффом очень рады этому приключению!".

Кали Скотт с мужем и детьми / Фото: thesun.co.uk

Напомним, женщину после похищения в детстве вырастили обезьяны в джунглях. Она копировала их повадки питания и крики.

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