Женщина родила близняшек в разные дни, месяцы и годы - фото

Девочки появились на свет раньше срока.
Американка родила девочек-близняшек в разные дни, месяцы и годы.
Об этом пишет The Sun.
38-летняя Кали Скотт родила свою первую дочь Энни Джо в 23:55 31 декабря в 2022 году, а второго ребенка Эффи Роуз – в 00:01 1 января в 2023 году.
Теперь маленькие девочки в разные годы отпраздновали свои первые дни рождения.
Кали и ее муж Клифф думали, что их малыши родятся в 2023 году. Беременной планировали сделать кесарево сечение в январе. Но женщина поняла, что дети могут появиться на свет в разные годы, когда ее госпитализировали 29 декабря из-за высокого кровяного давления.
Медики Техасской пресвитерианской больницы Дентон решили сделать Кали кесарево сечение в канун Нового года, в результате чего у нее родились уникальные близнецы. Энни Джо была последней новорожденной в больнице в 2022 году, а Эффи Роуз – первой в 2023-м.
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Девочки появились на свет на две недели раньше срока и весили по 2,4 кг.
"Теперь нам придется начать праздновать Новый год немного по-другому", – сказала Кали. "Я люблю это. Я думаю, что это очень весело. Мы с Клиффом очень рады этому приключению!".
Напомним, женщину после похищения в детстве вырастили обезьяны в джунглях. Она копировала их повадки питания и крики.
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