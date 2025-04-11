Женщина родила чужого ребенка из-за ошибки: что произошло

Новорожденный малыш / © Freepik

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Женщина в Австралии неосознанно родила чужого ребенка после того, как получила эмбрион другой пациентки из клиники экстракорпорального оплодотворения из-за «человеческой ошибки». В подобной ситуации ранее оказалась белая женщина из США, родившая чужого темнокожего ребенка.

Как сообщает Independent, путаница была обнаружена в феврале, когда клиника Monash IVF в городе Брисбен обнаружила, что у биологических родителей было слишком много эмбрионов на хранении. Сотрудники клиники выяснили, что эмбрион другой пациентки был ошибочно разморожен и передан биологической матери.

Австралийские СМИ сообщили, что ребенок родился в 2024 году. В Monash IVF не подтвердили возраст малыша.

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Компания, один из крупнейших австралийских провайдеров ЭКО, заявила, что первоначальное расследование не выявило никаких других подобных ошибок. В заявлении компании не указаны имена пациентов, о которых говорилось, и не раскрываются детали по поводу опеки над ребенком.

«Мы все в Monash IVF опустошены, и мы извиняемся перед всеми причастными», — сказал генеральный директор компании Михаэль Кнаап. «Мы будем продолжать поддерживать пациентов в это очень тяжелое время».

«Человеческая ошибка» была допущена «несмотря на строгие лабораторные протоколы безопасности», — говорится в заявлении. Компания заявила, что сообщила об этом инциденте соответствующий регуляторный орган штата Квинсленд.

Напомним, в Великобритании родился первый ребенок после трансплантации матки.