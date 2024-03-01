Женщина родила двоих детей 29 февраля в разные высокосные годы

В этом году брат и сестра впервые отпраздновали день рождения вместе.

Брат и сестра из Бруклина, США, родившиеся в высокосный день с разницей в четыре года, впервые в этом году отпраздновали свой уникальный день рождения вместе.

Об этом пишет nypost.com.

У родителей Дэйна и Линдси родился сын Омри 29 февраля в 2016 году. Младшая сестра Скаут появилась на свет ровно четыре года спустя, 29 февраля в 2020-м.

В этом году Омри и Скаут исполнилось восемь и четыре года соответственно – и они восхищаются тем, что отпраздновали свой день рождения именно в этот день.

"Это первое настоящее совместное празднование дня рождения", — поделилась мама Линдси.

Дейн и Линдси с детьми / Фото: Lindsay Demchak

По словам родителей, обычно семья празднует такое совпадение, которое происходит раз в жизни, в разные дни. "Мы празднуем день рождения сына 28 февраля, а дочери – 1 марта", – пояснил Дейн.

Линдси также вспомнила, что предварительно дети не должны были родиться в високосный день.

"Это была действительно счастливая случайность", — сказала она, отметив, что и первые, и вторые роды не сопровождались медицинским вмешательством.

"Мы всегда стараемся дать понять, насколько это было настоящее безумие!" – добавила она. "Я стараюсь продолжать объяснять им, насколько это особый год, но это действительно сложно, потому что они так маленькие и, честно говоря, я сама не совсем понимаю, что такое високосный год".

"Мы просто говорим им, что у них особый день рождения. Они особенные, поэтому это вполне уместно", — отметил отец.

Напомним, близняшки одновременно забеременели и родили детей с разницей в несколько минут. У малышей общий день рождения, а также похожие ДНК.

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