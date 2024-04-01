Женщина родила двойню с разницей в 22 дня – фото

Мама из Великобритании родила двойню с разницей в 22 дня в разных больницах, озадачив медиков и других матерей близнецов.

Об этом пишет nypost.com.

"До этого дня я не могу найти женщину в Великобритании, которая бы смогла преодолеть 22 дня", — рассказала 22-летняя Кейли Дойл в интервью SWNS о разрыве между родами.

Дойл забеременела двойней в октябре в 2020 году, вспоминая, что все ее сканирование были в норме. У нее не было никаких осложнений, пока она не почувствовала схватки 15 марта в 2021 году.

"Я осознавала все риски, связанные с рождением двойни. Я даже платила за частные приемы врачей, потому что очень волновалась об осложнениях", – поделилась она. "Когда исполнилось 22 с половиной недели, я буквально лежала и чувствовала сильнейшую боль за всю свою жизнь. Я не была уверена, что происходит, поэтому пошла в туалет внизу, и у меня отошли воды".

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Дойл срочно доставили в Королевскую больницу Олдхэма и держали под наблюдением в течение пяти дней.

Она родила малыша Арло естественным путем в 4:20 утра 20 марта в 2021 году – он появился на свет на 17 недель раньше и весил всего 1,1 килограмма.

Мальчик родился мертвым, врачи предположили, что причиной мог быть тромб в плаценте.

"Он выглядел как обычный ребенок", — поделилась Кейли. "Врачи посадили меня после родов и сказали, что они не ожидают, что другой ребенок выживет, и он, вероятно, родится в ближайшие несколько часов".

Но брат Арло появился на свет не сразу. Схватки женщины прекратились, и ее отправили домой отдыхать.

"После травмы, полученной во время рождения моего первого ребенка, я была ошеломлена, когда мне сказали, что я могу идти домой", – вспомнила мама из Манчестера.

Она начала записываться на прием к другому врачу в больнице Святой Марии: "Мы проходили ежедневные осмотры между двумя родами. Каждый день он говорил, что искренне не может в это поверить".

Невероятно, но через 22 дня, 11 апреля в 4:12 утра, Астро появился на свет путем кесарева сечения в больнице Святой Марии.

Кейли с сыном Астро / Фото: Kayleigh Doyle/SWNS

Медики решили провести операцию после того, как обнаружили отслойку плаценты, когда плацента отделяется от внутренней стенки матки, потенциально лишая ребенка кислорода.

Кейли с сыном Астро / Фото: Kayleigh Doyle/SWNS

Кейли с сыном Астро / Фото: Kayleigh Doyle/SWNS

Астро, которому сейчас 2 года, при рождении весил 2 килограмма. Он имел осложнения от преждевременного рождения, в частности, отверстие в сердце и ретинопатию, которая вызывает аномальный рост кровеносных сосудов в глазах.

"Когда Астро появился на свет, я не могла поверить, что он выжил после всего этого", – призналась мама.

Кейли с сыном Астро / Фото: Kayleigh Doyle/SWNS

Через две недели после возвращения домой с Астро Дойл устроила похороны Арло. Она сказала, что воспитывать одного ребенка, оплакивая его близнеца, было невероятно тяжело.

"Мы купили для младенцев все в двойном размере – две кроватки, коляска с двумя сиденьями. Трудно было видеть мам близнецов, за которыми я следила в TikTok, записывая все их достижения", — призналась она.

Астро / Фото: Kayleigh Doyle/SWNS

Но она направила свое горе в поддержку других, и прошла обучение на волонтера отделения интенсивной терапии новорожденных (NICU).

"Я услышала, что благотворительная организация ищет волонтеров в Манчестере — людей, которые могли бы проводить сеансы "оставайся и играй" и ходить к кроваткам недоношенных детей. Я прошла год обучения — и для этого нужно было иметь недоношенного ребенка", — отметила Дойл. "Я знаю, как это – чувствовать себя в неведении по этому поводу, особенно, когда между двумя малышами разрыв во времени. А также одинокой – ведь все спрашивали меня, где "двойня", — продолжила она. "Но я, честно говоря, не могу придумать ничего полезнее. Появился свет в конце тоннеля".

Напомним, женщина родила троих детей за 10 месяцев, но это не тройня. Она удивила разницей в возрасте между своими малышами.

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