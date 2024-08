Женщина родила двойню с разницей в девять дней: как это произошло (фото)

Пара новоиспеченных родителей поделилась своим уникальным опытом родов после рождения двойни – на три месяца раньше срока и с разницей в девять дней.

31-летняя Джо-Мари Сенекал во время своей первой беременности тщательно обдумывая каждый шаг, чтобы все прошло идеально. Ожидая двойню – девочку и мальчика – она и ее муж, 35-летний Германус, за несколько месяцев до их рождения с нетерпением украшали детскую комнату.

Но они не ожидали, что переедут так скоро и один малыш появится с разницей в девять дней.

"Как я была беременна двумя детьми, а потом родила одного и не знала, когда появится другой? Я пыталась понять это. Все произошло так быстро. Сначала родилась Мишель, и я смогла увидеть ее только на мгновение, прежде чем ее забрали в инкубатор. Потом я услышала, что мой мальчик слишком маленький и что он должен оставаться внутри как можно дольше, чтобы немного подрасти.

Джо-Мари из Северного Кейпа, Южная Африка, сначала с нетерпением ждала выходных, ведь ее беременность была всего на 28 неделе, а муж был на охоте. Но, собираясь на работу 6 июля в 2024 году, она начала чувствовать боль.

Женщина поделилась: "Я подумала: "Этого не может быть – я не могу сейчас рожать. Было слишком рано. Я решила, что это схватки Брекстона-Гикса, или ложные схватки, и пошла на работу. Но схватки продолжались, настолько, что я позвонила свекрови и попросила ее отвезти меня в больницу. У Германуса не было телефонной связи, но когда он поднялся на вершину горы, то получил сообщение о том, что у меня начались схватки. Он также не мог в это поверить".

Германус поспешил совершить длительное путешествие домой, но не мог не волноваться о том, встретят ли его с хорошими новостями или с плохими.

Джо-Мари сказала: "Было странно не видеть его там, но было ясно, что близнецы уже в пути. Не было никакого объяснения, почему у меня начались роды так рано".

Джо-Мари с сыном / Фото: Jam Press

Поскольку Мишель весила всего 940 г, а Германус-младший был еще меньше, Джо-Мари давали лекарства для угнетения родов, а также делали инъекции для развития легких и мозга.

Через несколько часов Германус приехал и вспоминает, что впервые увидел свою дочь, которая была величиной с его ладонь. Семье пришлось остаться в больнице, что "разбивало сердце", поскольку Джо-Мари не могла пошевелиться и обнять свою новорожденную дочь. Но потом схватки начались снова, и маленький Германус-младший, весом 1 кг, наконец-то появился на свет – через девять дней после своей сестры.

Германус с дочерью / Фото: Jam Press

Сейчас они хорошо чувствуют себя в больнице, но родителям сказали, что может пройти еще три месяца, прежде чем им разрешат вернуться домой. Она добавила: "Мы не были готовы к их рождению, но сейчас мы все устроили и готовы к их возвращению домой. Задержка при рождении – это очень необычно, и я все еще не могу поверить, что их считают медицинским чудом. Хотя Мишель старше, их дни рождения будут праздноваться где-то посреди девятидневной разницы. Но мы обязательно устроим один день рождения для них обоих. Сейчас мы сосредоточены на ухаживании за нашими драгоценными двойняшками, которые становятся сильнее. Мы очень благодарны за них. Они здоровы, и это все, что имеет значение".

