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Женщина родила младенца с растущей со спины рукой: фото с очень редким явлением

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2633
Время на прочтение
2 мин
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Женщина родила младенца с растущей со спины рукой: фото с очень редким явлением

Женщина родила младенца с тремя руками / Фото: Pexels

Третья рука короче других, причем она на конце имеет лишь три пальцеобразных выступа.

На севере Индии родился младенец с тремя руками в редчайшем медицинском феномене. Две конечности были в нормальном месте, а третья вырастала со спины.

Об этом пишет daily mail.

Врачи диагностировали у ребенка полимелию, или рождение с дополнительными конечностями, чрезвычайно редким заболеванием. В медицинской литературе описано всего несколько случаев.

Врачи рассказали, что во время развития, примерно на четвертой или пятой неделе, на поверхности эмбриона появляются две пары развивающихся в конечности почек. Иногда они могут быть нарушены и образовывать другие почки, которые затем развиваются в конечности. Это может произойти позже в процессе развития, что приводит к тому, что дополнительные конечности развиты хуже других.

Как видно из фото, третья рука короче других, причем она на конце имеет лишь три пальцеобразных выступа.

Имя, пол и способ родов ребенка не сообщается. Это первый ребенок у роженицы. Как лечить ребенка, врачи не знают.

Женщина родила младенца с тремя руками / © Daily Mail
Женщина родила младенца с тремя руками / Фото: Daily Mail

Напомним, жительница Черниговщины родила ребенка весом около 5 килограммов.

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Дата публикации
Просмотры
2633
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