Женщина родила от двоюродного брата: трагическая история запретной любви

Энджи Пинг и Майкл Ли / © Facebook

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Женщина, вышедшая замуж и родившая ребенка от своего двоюродного брата, рассказала об их отношениях после его смерти.

Об этом пишет Mirror.

Энджи Пинг была разбита горем, когда Майкл Ли умер в результате передозировки наркотиков после их сложного романа, начавшегося с того, что они «поцеловались в шкафу» в детстве.

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Энджи, отец которой является старшим братом матери Ли, рассказала, что члены семьи отреклись от них и заклеймили их «отвратительными», когда они демонстративно объявили новость о своих отношениях.

Майкл, являвшийся продавцом автомобилей, умер всего через 14 месяцев после того, как у пары родился сын Эрик.

Энджи Пинг и Майкл Ли в детстве / © Facebook

Энджи сказала: «Есть и другие нормальные люди, которые, как и мы, случайно влюбились в своего кузена в то время и в том месте, где это не популярно и не принято. Мне помогает справиться со смертью Майкла то, что я делюсь историей нашей любви. Я не чувствую себя изолированной, извращенной чудачкой. Мы становимся частью чего-то такого большого, необычного, особенного и редкого».

Энджи и Майкл подали петицию, чтобы легализовать брак между двоюродными братьями и сестрами в Юте, США. Когда это не удалось, они решили пожениться в Колорадо — одном из 18 штатов, где нет юридических ограничений на брак между двоюродными братьями и сестрами.

Они с Майклом происходили из консервативной мормонской семьи из города Игл-Маунтин в штате Юта.

Энджи Пинг и Майкл Ли / © Facebook

Риски инбридинга

Инбридинг — это спаривание людей, тесно связанных между собой по происхождению. Эта практика противоречит биологическим целям размножения, которая заключается в том, чтобы способствовать генетическому разнообразию путем смешения ДНК.

ДНК человека организована в 23 пары хромосом и каждая хромосома содержит сотни тысяч генов. Каждый ген имеет две версии, так называемые аллели, которые определяют все от физических признаков, таких как цвет волос и глаз, до биологических факторов, таких как группа крови.

Гены делятся на доминантные и рецессивные. Если один аллель в паре генов доминантный, его признаки, как правило, будут выражены. Однако для того, чтобы проявился признак, сцепленный с рецессивным аллелем, оба аллеля должны быть рецессивными.

Это становится важным, когда речь идет о генетических заболеваниях. Многие врожденные состояния и наследственные заболевания, такие как муковисцидоз, передаются с помощью рецессивных аллелей.

Инбридинг увеличивает вероятность того, что оба родителя являются носителями одинаковых рецессивных генов, что повышает шансы того, что эти признаки передадутся их детям. Исследование 2011 года показало, что дети, рожденные в результате союзов двоюродных братьев и сестер, сталкиваются со значительно более высоким риском неонатальной и детской смертности — в некоторых регионах почти вдвое выше.

Последние данные, опубликованные Брэдфордским университетом Великобритании в феврале, показали, что дети, рожденные от двоюродных братьев и сестер, вдвое чаще страдают рецессивными расстройствами, чем дети, рожденные от родственных родителей. Этот показатель составляет 6 процентов против трех процентов для остального населения. У них также чаще возникают трудности с речью и обучением, и у них худшие результаты развития.

Энджи говорит, что ее сын Эрик, к счастью, родился без осложнений.

Напомним, актриса стала мамой дочери своего сына. 70-летняя женщина самостоятельно воспитывает двухлетнюю малышку.