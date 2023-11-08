Женщина родила ребенка своему родному брату: "Это особенный опыт" (фото)

Американка родила ребенка своему родному брату и его мужу.

Об этом пишет Mirror.

30-летняя Сабрина Хендерсон хотела помочь 33-летнему брату Шейну Петри создать семью – стала суррогатной матерью.

Шейн и его 37-летний любимый Пол в 2020 году решили, что готовы стать родителями. Сабрина, мама четырех своих детей, вызвалась стать суррогатной матерью, используя свою яйцеклетку и сперму Пола.

В сентябре в прошлом года ону родила малыша Тристана, а недавно семья отметила его первый день рождения.

Сабрина Хендерсон и Тристан / Фото: SWNS

Шейн и Пол обожают его, как и другие члены семьи, а Сабрина считает малыша своим "особенным племянником" из-за их уникальной связи. Она говорит, что чувствовала такую "сильную гордость" за свое суррогатное материнство, что вызвалась сделать это снова, если Шейн и Пол захотят подарить Тристану брата или сестру.

Сабрина, управляющая недвижимостью из Риверсайда, штат Калифорния, сказала: "Тристан идеальный, здоровый и мы его очень-очень любим. Шейн и Пол — лучшие папы — они все время говорят о нем и называют Тристана своей маленькой обезьяной. С Тристаном у меня такая особенная связь, потому что я помогла создать его — слов нет, чтобы описать это, но это сильная любовь. Многие люди пытаются сказать мне, что, поскольку моя яйцеклетка была использована, он мой сын, поэтому я должна быть его мамой, но Тристан — их ребенок. Он никогда не был моим. Я считаю его своим "особенным племянником" и называю себя его "любимой тетей" — думаю, я заслужила на это право".

Сабрина и четыре ее сестры заявили, что станут суррогатными матерями для Шейна, когда он признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации в 16 лет. Когда Шейн и его муж решили, что хотят стать родителями в 2020 году, Сабрина была лучшим кандидатом на суррогатное материнство и была рада помочь.

Это связано с тем, что ее старшей сестре уже трижды делали кесарево сечение, средняя сестра имела тяжелые беременности, а две ее младшие сестры в то время были еще подростками. Сабрина согласилась использовать сперму Пола и свою яйцеклетку, чтобы оба родителя были родственниками ребенка.

С ноября 2020 года по декабрь 2021 года было пять неудачных попыток оплодотворения и один выкидыш, прежде чем, наконец, в январе 2022 года она снова забеременела. Она сказала: "Когда мы узнали, что у меня случился выкидыш, мы были просто убиты горем. У меня было очень сильное кровотечение, и мне даже требовалась операция. Это было ужасно. Но это не помешало мне помочь моему брату, и когда мы получили полное разрешение от врача, мы попробовали еще раз. День, когда я узнала, что снова беременна, был отличным. Это были напряженные девять месяцев, но, к счастью, на этот раз обошлось хорошо".

28 сентября в 2022 году она родила ребенка Тристана, на радость Шейна, Пола и всей семьи.

Шейн прокомментировал: "Это было такое безумие, настоящий вихрь. Такое ощущение, что вчера я мог держать его в одной руке, а теперь он делает шаги самостоятельно! Сейчас я не могу представить свою жизнь без Тристана. У нас с мужем есть братья и сестры, поэтому мы обсудили рождение второго ребенка".

Напомним, пара, которая не хочет детей, пожертвовала 84 яйцеклетки и сперму. Они уже помогли 16-ти семьям.

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