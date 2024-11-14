Женщина родила ребенка в аэропорту в зоне продажи билетов – фото

Пассажирка, путешествовавшая через Международный аэропорт Майами, штат Флорида, США, 12 ноября родила ребенка в зоне вылета.

Об этом пишет 7 News Miami.

Как сообщается, пожарно-спасательная служба Майами-Дейд получила медицинский вызов в аэропорту и прибыла на место происшествия после 17:00. У неизвестной пассажирки отошли воды, и она начала рожать в зоне безопасности терминала American Airlines.

Согласно записям диспетчерской службы 911, диспетчер сообщил о "беременной женщине" и "возможном выкидыше у выхода 3".

Когда прибыли медики, сотрудники полиции, агенты таможенной и пограничной службы США и сотрудники отдела аэропорта уже оказывали помощь. Вскоре после этого она родила мальчика.

Женщина родила в аэропорту / Фото: WSVN

На кадрах видно, как женщина лежит на земле, держа на руках завернутого в одеяло новорожденного, в то время как ей оказывают помощь несколько спасателей.

"У нас мальчик!" — воскликнул стоявший рядом офицер.

По словам представительницы пожарно-спасательной службы Хелен Авендано, женщину и ее сына впоследствии перевезли в ближайшую больницу, но она не может предоставить больше информации из-за законов о конфиденциальности информации о пациенте.

Хотя аэропорт, безусловно, является экстремальной средой для родов, молодой маме, по-видимому, повезло, что чудо природы произошло на земле, а не в воздухе, как в некоторых других случаях. Так, в марте пилот оставил кабину самолета, чтобы помочь принять роды во время полета в Таиланд.

Напомним, недавно на борту самолета внезапно умер мужчина. Перед смертью он бился в конвульсиях.

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