Женщина родила ребенка во время купания в море в два ночи – видео

Мама родила сына при очень необычных обстоятельствах – в два ночи в море без всякой медицинской помощи.

Об этом пишет Mirror.

Малыш Мауи появился на свет в Карибском море Никарагуа после того, как его мама Джози Корнелиус переехала туда на два месяца, чтобы родить его.

Это уже второй раз, когда 38-летняя женщина, имеющая пятерых детей, рожает в море. Джози твердо верит в противоречивую концепцию "свободных родов" – рождение ребенка без помощи медицинских работников.

Джози с мужем и сыном / Фото: instagram.com/oceanbirthmom

Она настолько убеждена в том, как ребенок должен появляться на свет, что перевезла свой семью за сотни километров, чтобы рожать именно так. Она сказала: "Женщины должны планировать свою беременность и роды так же, как они планируют свадьбу своей мечты: не слишком далекое расстояние, не слишком ограниченный бюджет, не слишком конкретная идея. Это лучшая предпосылка для рождения мечтаемого ребенка".

Мауи родился около двух ночи по местному времени 11 сентября в 2023 году. У малыша есть 11-летняя сестра и трое старших братьев в возрасте семи, трех и двух лет.

На странице в Instagram Джози опубликовала "очень особенный" клип рождения в море.

Многие пользователи выразили свою поддержку: "Я в полном восторге от вас! Вы живое доказательство того, что женщины могут требовать рождения ребенка, которое они хотят", "Всевозможных благополучий и удачи с рождением вашего маленького чуда и вашей замечательной семье".

Но реакция была не только положительной, и некоторые не уверены, что роды в море безопасны: "Разве это гигиенически? В море много бактерий", "Какой шок для этой крохи – из теплой утробы в холодный океан".

Мама родила малыша во время купания в море / Фото: instagram.com/oceanbirthmom

Пока нет доступной статистики относительно того, сколько свободных родов происходит в мире ежегодно – однако считается, что их количество хоть и небольшое, но растет. В одном противоречивом случае в 2018 году ребенок женщины из Калифорнии родился мертвым после шестидневных родов без медицинского вмешательства.

У Джози есть определенный опыт работы в медицине после того, как несколько лет работала в области медицинских технологий, сосредоточившись на кардиологии. Затем она работала волонтером в детской клинике с акцентом на преждевременные роды и роды с высоким риском, пройдя дополнительное обучение по интенсивной терапии. Сейчас Джози помогает другим женщинам, как доула. В 2023 году она работала со 119 родителями и убеждена, что природные роды обеспечивают наибольшую безопасность для матери и ребенка.

Мама родила малыша во время купания в море / Фото: instagram.com/oceanbirthmom

Джози и Бенни эмигрировали в Никарагуа из Германии, где они познакомились и родили своего первого совместного ребенка, Марли Муне.

Джози с мужем / Фото: instagram.com/oceanbirthmom

Она добавила: "У меня пятеро детей, родившихся в пяти регионах мира. Я не могу быть более благословенной. Трое моих последних детей родились за последние три года".

Напомним, женщина родила троих детей за 10 месяцев, но это не тройня. Сейчас им по 13 лет.

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