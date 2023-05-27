Женщина родила сына любимой-лесбиянке, используя сперму экс-мужа: как они все вместе живут

Женщина, ушедшая от мужа к своей новой любовнице-лесбиянке после "сексуального пробуждения", использовала сперму своего бывшего, чтобы родить ребенка своей девушке.

Об этом пишет NeedToKnow.co.uk.

Линда Фрутс из города Санрайз, штат Флорида, США, расторгла брак с Кристофером Хертингом в августе в 2021 году, после рождения их второго ребенка, появившегося на свет в начале 2020 года. Супруги прожили вместе 8 лет.

После перерыва у Линды произошло "сексуальное пробуждение", когда она просматривала TikTok, обнаружив, что ее привлекают женщины, и осознала, что она лесбиянка.

Фото: needtoknow.co.uk

Линда встретила 36-летнюю девушку Мэдди Гросс в ноябре в 2021 году, и они стали неразлучными, их отношения быстро развивались, и Мэдди открыто делилась своим желанием иметь детей.

Через шесть месяцев после знакомства Мэдди переехала в семейный дом с Линдой, Кристофером и двумя их сыновьями, четырехлетним Эллиотом и двухлетним Оуэном.

Линда Фрутс с женой, экс-мужем и детьми / Фото: needtoknow.co.uk

Пара спросила Кристофера, согласится ли он стать донором спермы для расширения семьи и получила согласие.

Недавно "современная семья" приветствовала пополнение — родившегося на прошлой неделе малыша Арло.

Арло родился в середине мая / Фото: needtoknow.co.uk

"Мы пытаемся вздремнуть всегда и везде, где это возможно, поэтому Кристофер проводит время с мальчиками наедине и берет их на выходные, чтобы повеселиться, когда нам надо вздремнуть. Мы делаем это изо дня в день, чтобы увидеть, что нам всем нужно любое мгновение, и при необходимости можем позвать бабушку для поддержки", – рассказала Линда.

Со своей стороны, Кристофер объяснил, как они с экс-женой решили остаться жить вместе даже после развода.

"Мы оба знали, что наши дети важнее всего, и возможность видеть их каждый день была важнее, чем разделить нашу семью и, честно говоря, усложнить себе жизнь. Большинству пар, чьи романтические отношения заканчиваются, необходимо уйти друг от друга, чтобы двигаться дальше или потому, что это токсично. Мы нашли способ двигаться дальше, продолжая воспитывать детей и жить вместе, и это было здорово", — поделился он.

Линда Фрутс с женой, экс-мужем и детьми / Фото: needtoknow.co.uk

Также 36-летний мужчина отметил, что, когда его попросили стать донором спермы, он немного колебался.

"Это было безусловно не мгновенное "да". У меня было много вопросов по каждому из них, на которые мне нужно было ответить, прежде чем я почувствовал себя комфортно. Моей самой большой проблемой было то, что мне было неудобно быть просто донором. Я хотел быть отцом и легально в свидетельстве о рождении. Кроме этого, я не беспокоился и не беспокоюсь обо всем остальном. Мы выясним все. Я знаю, что мы все будем делать то, что лучше для наших детей", — отметил Кристофер.

Напомним, зять и теща 22 года занимались сексом и родили троих детей. Из-за тайной связи распались сразу две семьи.

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