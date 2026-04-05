Женщина родила в самолете перед приземлением в Нью-Йорке: что известно

Самолет / © Associated Press

Пассажирка авиакомпании Caribbean Airlines родила ребенка прямо во время рейса в Нью-Йорк. Роды начались уже во время захода самолета на посадку, а младенец появился на свет еще до приземления.

Об этом сообщило издание NYT.

Инцидент произошел 4 апреля на рейсе 005. Когда самолет заходил на посадку, у пассажирки начались роды. Пилоты немедленно обратились к диспетчерам с просьбой предоставить приоритет для более быстрого приземления. Сначала наземные службы неправильно поняли ситуацию, решив, что речь идет о больном пассажире, однако экипаж уточнил: женщина рожает прямо на борту.

Boeing 737 Max 8 получил разрешение на прямой заход на посадку. Во время переговоров один из диспетчеров в шутку предложил назвать новорожденного ребенка «Кеннеди» — в честь аэропорта, где он появился на свет.

После посадки медики уже ждали возле самолета, чтобы оказать помощь матери и младенцу. Сразу после приземления пилот подтвердил диспетчерам, что роды завершились. В то же время информация о состоянии женщины и ребенка пока не уточняется.

Это не первый подобный случай: ранее, в 2015 году, на рейсе в тот же аэропорт также родился ребенок. Тогда помощь ему оказывали врач и медсестра, находившиеся среди пассажиров, а после посадки мать и ребенка доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.

