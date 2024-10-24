Женщина родилась с двумя половыми органами и тремя почками: шокирующая история

31-летняя Мел Плаканика из Австралии страдала из-за бесчисленных проблем со здоровьем, включая "ужасную боль в желудке" и сильное кровотечение.

Об этом пишет thesun.co.uk.

После сдачи анализов, чтобы выявить источник проблемы и напряженного ожидания, ей в конце концов сказали, что у нее две матки, четыре яичника, две шейки матки и три почки – всего пять лишних органов.

Мел из Аделаиды, Южная Австралия, рассказала: "У меня была ужасная боль в животе, самая сильная боль, которую я когда-либо испытывала в своей жизни. Моя мама отвезла меня в отделение неотложной помощи, где сразу же сделали сканирование и увидели матку и что-то похоже на опухоль рядом с ней. Поэтому автоматически они подумали, что это опухоль.

После сканирования медики думали, что нашли опухоль в ее матке, но вскоре эти результаты оказались ложными, что развеяло все надежды Мэл на то, что она сможет узнать, в чем дело.

В конце концов, в тридцать лет у Мэл наступила ранняя менопауза. Лишь после того, как она посетила гинеколога, чтобы сделать другое обследование, женщина узнала правду, к которой так стремилась.

Сканирование желудка показало, что она не знала, что имеет множество частей тела. Вскоре некоторые из них были удалены.

Мел удалили одну матку, два яичника, а также разделили две шейки матки, превратив их в одну.

"Я узнала, что у меня две матки, четыре яичника, две шейки матки — по сути, два влагалища. У меня тоже есть три почки, поэтому я предполагаю, что, возможно, я могла бы быть близнецом", — говорит женщина.

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