Женщина родилась с двумя влагалищами: "Одно – для моего мужа, а другое – для работы" (фото)

У нее два влагалища, две шейки матки и две матки.

Австралийка, страдающая уникальным заболеванием под названием Uterus Didelphys, что означает, что у нее есть две абсолютно независимые репродуктивные системы, рассказала о своей жизни.

Об этом говорится в программе Love Don't Judge.

Эвелин Миллер из Брисбена имеет два влагалища, две шейки матки, две матки и один яичник в каждой паре.

Вместе со своим мужем Томом она снимается для OnlyFans. Но у нее есть четкие правила содержания. Эвелин сказала, что влагалище на ее правой стороне – ее "любимое", и поэтому она оставляет его для Тома. Она использует левую сторону для работы и описывает свое состояние как "уникальное преимущество" на сайте для взрослых.

Эвелин Миллер с мужем / Фото: скриншот с видео

Эвелин было 20, когда ей поставили диагноз. Хотя поначалу это вызвало у нее беспокойство, она решила расширить свои возможности, играя на любопытстве людей, и решила заработать на этом деньги.

И Эвелин, и Том, бросивший работу электрика, чтобы присоединиться к жене на OnlyFans, очень откровенно рассказывают о своей работе. Но в видеоролике на YouTube они поделились, что часто становятся объектами нападения онлайн-троллей потому, что они тоже являются родителями двух маленьких детей.

Эвелин Миллер с мужем / Фото: скриншот с видео

Сначала Эвелин сказали, что у нее вряд ли будут дети, учитывая, что ее репродуктивная система разделена на два полностью функционирующих органа. Но в июне в 2021 году она родила здорового мальчика по имени Оливер. Он родился на сроке 37 недель с помощью кесарева сечения и весил всего 2,4 кг.

Муж Эвелин с ребенком / Фото: скриншот с видео

Через три месяца после рождения первого ребенка Эвелин снова забеременела, тоже в правом влагалище. Вновь было назначено кесарево сечение правой матки на сроке 36 недель. В июне в 2022 году Эвелин родила девочку по имени Эми весом всего 1,9 кг. Новорожденная провела в отделении специального ухода три недели.

Пара вместе с 2018 года. И их роман сначала вызвал раскол в семье, особенно со стороны Тома, который испытывал некоторые негативные чувства относительно работы Эвелин. Но пара сказала, что впоследствии они увидели, как укрепился их брак, и все наладилось.

Эвелин Миллер с мужем / Фото: скриншот с видео

Говоря о неоднозначной реакции, которую они получают относительно своего необычного образа жизни, Эвелин заявила:

"То, что мы ведем жизнь по-другому, не означает, что мы ведем ее неправильно. Честно говоря, это решение меня огорчает из-за этих людей, потому что они, пожалуй, так недовольны, комментируя мою жизнь, я так счастлива со своей семьей, что просто не позволяю этому так сильно меня задеть".

Напомним, в Тернопольской области девушка с сайта знакомств "развела" мужчину на 13 000 гривен. Она хитростью заставила его отдать мошенникам деньги.

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