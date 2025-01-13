Женщина с 18-м размером груди шокировала редким заболеванием: как она выглядит (фото)

Она также пожаловалась, что отклоняет до 40 приглашений на свидание каждый день.

Женщина рассказала о своей борьбе с естественной грудью размера R (18-й), которая не прекращает расти из-за редкого заболевания.

Об этом пишет Daily Star.

29-летняя Пейдж Амелия борется с гигантомастией, из-за которой ткани ее груди быстро разрастаются. Несмотря на финансовое бремя, Пейдж удается сводить концы с концами, зарабатывая более 360 000 долларов в год на платформе подписки для взрослых, где многие поклонники ошеломлены ее пышной грудью.

Однако ее мучает сильная боль в спине, и она опасается, что операция по уменьшению груди может оказаться напрасной, если она отрастет снова.

Пейдж Амелия / Фото: SWNS

Пейдж завалена сообщениями от хейтеров и проводит дни, объясняя, что ее бюст вполне естественен, на фоне обвинений в "пластике".

Она также отклоняет до 40 запросов на свидание ежедневно. Пейдж поделилась: "Рост происходит спорадически – иногда он останавливается, а потом вдруг сильно грудь растет за месяц. Я пытаюсь покупать эластичные топы, чтобы было больше места, когда они вырастут, но я всегда в поисках новой одежды. Замена стоит целое состояние. А бюстгальтеры мне приходится шить на заказ — примерно 280 австралийских долларов за штуку. Но я просто должна смириться с этим".

Ее грудь стала постоянно увеличиваться, когда ей было 25, и с тех пор не прекращает.

Пейдж Амелия / Фото: SWNS

Причины гигантомастии варьируются от гормональных сдвигов к лекарствам и аутоиммунным состояниям, однако точная причина случая Пейдж остается загадкой.

С января 2022 года по сентябрь 2022 года бюст Пейдж увеличился со 100 см до 114 см. К маю 2023 года он достиг 139 см и составляет 143 см.

Пейдж до роста груди / Фото: SWNS

Несмотря на значительный доход на эротической платформе, она сталкивается с многочисленными проблемами, включая физический дискомфорт, онлайн-преследование и социальную стигму.

Пейдж выразила свою обеспокоенность, заявив: "Я чувствую, что когда у вас большая грудь, вы становитесь более сексуальной. Only Fans – это хорошо, но я не люблю носить обжатую одежду на людях, потому что ловлю на себе неприятные взгляды, особенно от других женщин .Я чувствую постоянное давление, чтобы угодить всем, и я не могу носить то, что хочу, потому что у меня паранойя потому что люди смотрят на меня".

Она рассматривает возможность операции по уменьшению груди, которая при поддержке австралийской системы здравоохранения обойдется ей примерно в 10 000 австралийских долларов (6 100 долларов), однако она волнуется, что операция может оказаться неэффективной и не остановит рост ее груди.

Пейдж сказала: "Я боюсь, что они снова вырастут к тому же размеру, и я просто зря потрачу деньги. Не факт, что операция остановит рост".

Пейдж Амелия / Фото: SWNS

Хотя она получает прибыль от своего аккаунта OF, Пейдж никогда не принимала приглашение на свидание от незнакомца в социальных сетях.

Она рассказала: "Есть люди на Only Fans, которым нравится большая грудь, но есть и те, кто хочет, чтобы они стали еще больше. Меня приглашают на свидание до 40 раз в день – это очень популярный вопрос. Но я никогда не соглашаюсь" .

Напомним, грудь 19-летней женщины втрое увеличилась после вакцинации от COVID. Ей пришлось делать маммопластику.

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