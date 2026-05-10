Женщина с 25 альтер-личностями рассказала, что они видят в зеркале — фото

Женщина с диссоциативным расстройством идентичности рассказала о своем опыте жизни с этим состоянием, объяснив, как ее разные личности видят себя в зеркале, что испытывает во время «переключения» и как это делить одно тело с десятками разных альтеров.

Бо Хупер сообщила в интервью для LADbible, что ей поставили диагноз примерно в 19 лет. По ее словам, расстройство сопровождается значительными провалами в памяти, проблемами с восприятием времени и появлением различных состояний личности, которые могут выходить на первый план.

Женщина имеет от 20 до 30 альтер-личностей, из которых около десяти проявляются чаще всего.

Она объяснила, что каждая личность имеет свой характер, манеру поведения, акцент, пол и даже индивидуальный почерк. Среди них есть как взрослые, так и детские личности.

По словам Бо, одна из мужских альтер-личностей раньше часто говорила: «Я выгляжу как Бо, когда смотрю в зеркало. Мне это не нравится».

Особенно сложно, по ее словам, это переживает шестилетняя альтер-личность по имени Лейла.

«Ей тяжело принять, что я взрослая. Она видит в зеркале грудь, изгибы тела, рост – а сама все еще считает себя маленьким ребенком. Это ее пугает», – объяснила женщина.

Поэтому Лейла предпочитает большую одежду, которая помогает ей чувствовать себя менее взрослой.

Другая личность, по словам Бо, «ненавидит» татуировку, пирсинг и крашеные волосы, поэтому ее раздражает облик тела, который они все делят.

«Ей трудно принять, что она живет в теле, которое выглядит не так, как ей хотелось бы», — сказала Хупер.

Бо также описала процесс перехода между личностями. Она сравнила это с состоянием, похожим на засыпание или обморок.

«Как будто ты теряешь сознание, но вместо того, чтобы просто упасть, ты продолжаешь что-то делать, а потом вдруг возвращаешься», — пояснила она.

По словам женщины, после таких эпизодов иногда приходится обнаруживать, что она уже переоделась, нанесла макияж или сделала что-то, чего не помнит.

Бо рассказала, что некоторые ее альтеры ведут себя совершенно по-разному: «детские» личности любят покупать игрушки, тогда как одна из них по имени Трейси часто покупает алкоголь.

Отдельно она вспомнила и о так называемом «альтере-преследователе», который пытался причинить ей боль. По словам женщины, такое поведение связано с внутренним страхом и пережитой травмой.

Ранее диссоциативное расстройство идентичности было известно как расстройство множественной личности. Организация Mind объясняет, что это состояние сопровождается ощущением изменения различных состояний идентичности, которые могут по-разному мыслить и вести себя.

Бо регулярно проходит терапию и считает, что при правильном лечении людям с DID можно значительно улучшить состояние.

Она также подчеркнула, что общество часто неправильно воспринимает людей с таким диагнозом.

«Нас часто считают опасными или агрессивными. Но это неправда», – сказала она.

По словам Хупер, в последнее время ее особенно огорчают утверждение о том, что люди якобы придумывают такие симптомы ради TikTok.

«Мне поставили диагноз еще до появления TikTok. Это не игра и не способ привлечь внимание», – подчеркнула женщина.

