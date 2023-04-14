Женщина с "большим лбом" сделала пересадку волос: фото до и после

Жительница Нидерландов решилась на пересадку волос после многих лет беспокойства по поводу вида своего лба.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

33-летняя Соня ван дер Берг с подросткового возраста стеснялась своей высокой линии роста прядей.

Фото: dailystar.co.uk

Она ненавидела ветреную погоду, потому что переживала, что волосы "обнажат" лоб и над ней будут насмехаться.

Фото: dailystar.co.uk

"В прошлом году я начала искать способы уменьшить лоб, но знала, что операция по уменьшению будет для меня слишком радикальной", — поделилась она.

В конце концов женщина отважилась на трансплантацию. Процедура, длившаяся шесть часов, стоила 3000 евро.

Фото: dailystar.co.uk

Волосы, взятые с ее затылка, вставили в кожу головы один за другим, чтобы создать иллюзию меньшего лба.

Фото: dailystar.co.uk

Хотя после операции она почувствовала некоторую припухлость, которая полностью онемела, но на 5-й день она уже чувствовала себя нормально. Как только Соня посмотрела в зеркало, она "влюбилась" в трансформацию.

Фото: dailystar.co.uk

"Это настолько тонко, что большинство людей даже не замечают этого, – призналась она. – Но это повлияло на мою уверенность в себе. Раньше у меня всегда было такое ощущение, что я как-то обнажена на лице, а теперь я чувствую, что все хорошо. Теперь я могу носить прически в разных стилях, которые я не могла раньше".

Фото: dailystar.co.uk

Соня поделилась своим опытом и призналась, что хочет "нарушить табу" женщин и доказать, что им не следует этого стесняться. Она даже открыла бизнес, чтобы помогать другим женщинам, желающим пересадить волосы. Она сопровождает их в Стамбул.

"Я получила так много сообщений от женщин, у которых говорилось, что у них такая же незащищенность, что они очень застенчивы и стыдятся своих волос и лба. Почему вам должно быть стыдно за это? Мы все знаем, что для мужчин это очень распространенная проблема, но и женщинам нечего стесняться", – рассказала Соня.

Напомним, женщина полностью удалила себе грудь и показала, как выглядит. Также она призналась, зачем это сделала.

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