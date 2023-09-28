Женщина с бородой и волосатым телом перестала бриться: "Люди смотрят на меня с отвращением" (фото)

Женщина, у которой волосы растут по всему телу, в частности бороду, говорит, что она "любит" себя, несмотря на обиды со стороны хейтеров.

Об этом пишет Daily Mail.

42-летняя Хоси Бутелези из Йоханнесбурга, Южная Африка, страдает чрезмерным ростом волос, в основном поражающим ее лицо, грудь, спину, руки и ноги.

Женщина впервые заметила свою особенность, когда была еще подростком, но не придала этому значения, поскольку другие женщины в ее семье выглядели так же.

Хоси Бутелези / Фото: instagram.com/khosibuthelezi/

Но в конце прошлого года вспышка любопытства заставила ее обратиться за ответом к профессионалу, однако врачи оказались в тупике. С того времени она решила поддержать свой образ и даже пошла в TikTok, чтобы задокументировать рост своих волос.

Она сказала, что хотя взгляды и словесные обиды сопровождают ее, пора дать отпор хейтерам, которые иногда заходили слишком далеко.

Она объяснила: "Я выросла, привыкла к тому, что волосатых женщин, таких как мои тетки, считали благословенными, сильными и строгими, поэтому я решила, что это что-то, что я унаследовала. Поэтому я никогда не обращалась к врачу по поводу волос на теле. У меня не было никаких физических проблем, но когда я наконец посетила своего терапевта, он предложил провести гормональные тесты на фертильность и синдром поликистозных яичников (СПКЯ), однако оба они оказались негативными. Я могла бы иметь детей, если бы захотела, и не было необходимости в гормональном лечении, все казалось хорошо".

Однако один врач предположил, что у Хоси может быть гирсутизм — заболевание, которое чаще всего поражает женщин и влечет за собой рост лишних волос на определенных частях тела.

Хоси сказала, что никогда не слышала об этом заболевании, но поскольку это звучало серьезно, она решила попытаться побриться, несмотря на то, что члены семьи предостерегали ее от этого.

Хоси Бутелези / Фото: instagram.com/khosibuthelezi/

Она добавила: "Я никогда раньше об этом не слышала, но это имело смысл. Я помню, как говорила об этом с членами моей семьи, которые предупредили меня, что бритье приведет к еще большему росту волос, но я думала, что это только миф. Кроме того, характер моей работы требовал от меня презентабельного вида, поэтому я начала бриться бритвой каждую неделю. Но чем больше я брилась, тем больше волосы росли. Потом я попыталась сделать депиляцию воском, но это оказалось дорого и болезненно".

Хоси Бутелези / Фото: instagram.com/khosibuthelezi/

Затем Хоси выбрала процедуру лазерной эпиляции, которая подействовала на время, но вскоре волосы вернулись.

"После 10 сеансов волосы стали тоньше, а кожа стала гладкой. Я была убеждена, что это сработало. Однако, когда я прекратила бритье на год, волосы начали снова расти, и мне пришлось вернуться к бритью бритвой", — вспомнила женщина.

В результате, Хоси отказалась от борьбы и решила "полюбить" себя, добавив, что красота проявляется во всех формах.

Хоси Бутелези / Фото: instagram.com/khosibuthelezi/

Она добавила, что люди часто смотрели на нее с "очарованием", когда она была без волос. А вот бородатая женщина изрядно их шокирует.

"Люди на публике отреагировали на мою бороду шоком, восхищением, отвращением и неодобрением, но я активно работаю над тем, чтобы отучиться от необходимости внешнего подтверждения. К сожалению, люди могут осуждать и быть жестокими по отношению к тому, кто как-то по-другому выглядит, поэтому важно помнить, что их мнение и комментарии не определяют мою ценность. Я хожу куда угодно, в торговые центры, рестораны и на мероприятия, и я научилась максимально игнорировать взгляды и комментарии. Если кто-то особенно груб или обижает, я говорю об этом и устанавливаю границы. Я заслуживаю уважения и достоинства. Один парень заявил, что мне просто нужен пенис и что я мужчина".

Хоси Бутелези / Фото: instagram.com/khosibuthelezi/

Уверенная в себе Хоси теперь очень гордится своим внешним видом.

Напомним, годовалый мальчик с бородой произвел фурор в Сети. Малыш от головы до пят покрыт густыми волосами.

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