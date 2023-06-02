Женщина с бородой перестала бриться и показала, как выглядит (фото)

Женщина, гордо носящая бороду, бросила вызов медикам, которые сказали, что она никогда не забеременеет, родив своего биологического сына.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Женневьев Вайанкур понимала, что что-то не так, когда у нее никогда не было менструального цикла в возрасте 18 лет.

В 14 лет у женщины начали расти волосы на лице, которые начались с густых бакенбардов и усов.

39-летняя тренер по расширению прав и возможностей женщин и спикер сначала была смущена своими волосами. Но узнав, что у нее синдром поликистозных яичников (СПКЯ), канадка решила принять его.

Ранее она брилась / Фото: instagram.com/beardedladyg

Она сказала: "Я научилась хорошо справляться с этим и преодолела проблемы с фертильностью, связанные с СПКЯ. Волосы и отсутствие менструального цикла до 18 лет были для меня первыми симптомами. После этого у меня было, возможно, один или два цикла в год, а некоторые года вообще не было. Я всегда была ребенком с более густыми волосами на теле, чем у других, а мои волосы на лице начали расти примерно в 14 или 15. Все началось с темных бакенбардов и усов, а затем прогрессировало в течение 10 лет".

Женневьев Вайанкур / Фото: instagram.com/beardedladyg

Женевьев было сложно в подростковом возрасте, потому что она вовсю пыталась соответствовать другим девушкам и женщинам. Хотя поначалу она боролась со своими симптомами, потом приняла их, поработав над мышлением.

"Я представления не имела, что в конце концов влюблюсь во все части себя", — добавила она.

Конечно, время от времени она испытывает хейт, но научилась просто не обращать на это внимания.

Женневьев Вайанкур / Фото: instagram.com/beardedladyg

Она встретила своего друга и партнера по воспитанию 49-летнего Марти Робитайла на свидании вслепую, устроенном общим другом в 2007 году.

Через три года они поженились и живут как друзья и вместе воспитывают своих детей.

Теперь Женневьев носит бороду и воспитывает двоих детей: 18-летнюю Эмму, для которой она приемная мама, и 4-летнего Дункана.

Женневьев с сыном / Фото: instagram.com/beardedladyg

"Когда мне впервые поставили диагноз, врач сказал мне, что я, пожалуй, не смогу зачать ребенка. Это разбило мне сердце и преследовало меня в течение большей части моей взрослой жизни, потому что я всегда хотела быть мамой, и это вселяло в мой разум сомнения. Каждая пропущенная менструация, неудачная попытка или выкидыш много лет усугубляли этот страх. Я хотела бы, чтобы врачи перестали говорить такие вещи пациентам с СПКЯ, потому что это больше неправда и лишает нас надежды. Мне было тяжело иметь здоровую беременность, и я понесла некоторые потери, но в конце концов у меня родился сын", — поделилась она.

Своим примером Женневьев хочет вдохновить женщин на путь СПКЯ и гирсутизма.

Женневьев Вайанкур / Фото: instagram.com/beardedladyg

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