Женщина с бородой прекратила бриться и похвасталась видом и отношениями — фото

27-летняя школьная уборщица Меган Райли Нили-Стивенсон из Харримана, штат Теннесси, США, страдает гирсутизмом — заболеванием, вызывающим чрезмерный рост волос по мужскому типу у женщин.

Несмотря на жестокие комментарии и неприятные замечания от незнакомцев и бывших партнеров, Меган уверенно демонстрирует густую бороду и считает ее частью своей красоты и цельности, пишет Daily Star.

Меган впервые заметила чрезмерный рост волос в 16 лет, когда появились «массивные бакенбарды». В подростковом возрасте она чувствовала давление, что должна скрывать свое лицо или выглядеть более мужчиной, чтобы «оправдать» наличие волос.

«Борода была для меня проблемой не из-за самого факта ее наличия, а из-за того, что она растет не так, как я хочу, — рассказывает Меган. – Пожалуй, это эгоистично, но я хотела бы иметь усы и меньше бороды на шее. Однако я научилась быть более терпеливой, потому что борода обычно начинает расти на шее и постепенно поднимается вверх».

Она добавила, что в школьные годы сознательно отращивала бакенбарды, потому что мечтала иметь бороду. «Видимо, мое желание исполнилось», – с улыбкой сказала Меган.

Несмотря на уникальность волос на лице, Меган сталкивалась с неприятными замечаниями от бывших партнеров. «Некоторые мои партнеры говорили, что для женщины иметь волосы на лице – это отвратительно. Иногда я чувствовала стыд и одевалась более мужественно, чтобы скрыть бороду», – объясняет она.

Сегодня Меган обрела любовь с партнером Колином, которому 39 лет. «Лишь позже они поняли, что я несчастлива из-за этого, и я смогла одеваться женственно и иметь бороду. Сегодня иногда я борюсь с тем, что у меня борода и остаюсь женственной», — добавляет она.

Сейчас Меган считает свою бороду даром и уверенно демонстрирует ее. «Я решила жить с волосами на лице, потому что искренне считаю это даром Божьим», – говорит она.

Женщина вспоминает, что в детстве ее увлекали артисты цирка с бородами, и она считала их очень выносливыми и сильными. «Когда я узнала, что я бородатая женщина, я начала чувствовать себя «как дома». Я горжусь своей бородой», – добавляет Меган.

Меган рассказывает, что большинство реакций на улице положительные: «Люди задают вопросы, делают комплименты. Однажды ко мне подошел джентльмен и спросил: «О, вы женщина с бородой? Расскажите мне больше».

Но иногда случаются неприятные комментарии. «Однажды в магазине меня назвали подростковым волком, а группа подростков закричала: «Ты кто такая?» – рассказывает она. — Такое бывает редко».

Меган объясняет, что негативные комментарии не пугают ее: «Я предпочла бы получать негативные отзывы, чем не иметь бороды? Безусловно, нет. Положительных эмоций от моей бороды слишком много, и я честно предпочитаю иметь свою красивую бороду».

