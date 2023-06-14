Женщина с четверным подбородком похудела на 40 кг и ошарашила неузнаваемым видом: фото до и после

Она похудела с 127 до 87 кг и изменила свои привычки в еде.

Женщина, имевшая четыре подбородка, перестала потреблять 10 000 калорий в день после того, как решила изменить свой внешний вид.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

26-летняя Каоймхе Уайт весила 128 килограммов. Она чувствовала себя никчемной и отвратительной в своем теле и вдохновленная своим четырехлетним сыном Тоби, решила сделать операцию по уменьшению желудка.

"Я искренне ненавидела каждую часть себя. Я не хотела выходить из дома, потому что мне было стыдно за то, как я выгляжу, а мое психическое здоровье резко ухудшилось", — призналась она.

После поездки в Турцию в сентябре в прошлом году Каоймхе похвасталась своим ошеломляющим перевоплощением.

Каоймхе Уайт до и после похудения / Фото: dailystar.co.uk

Раскрывая свои чувства и делясь фотографиями "до", она объяснила, почему пошла на операцию после того, как "все перепробовала и ничего не помогло".

Операция прошла успешно. Она похудела с 127 до 88 кг и изменила свои привычки в еде.

Каоймхе Уайт до и после похудения / Фото: dailystar.co.uk

Уайт пересмотрела свою диету, съедая 80 г белка в день, сокращая размеры порций и следя за тем, чтобы пить достаточно воды. Она отказалась от фастфуда в пользу яиц, рыбы, курицы и мяса, а также потребляет очень мало углеводов.

Что касается закусок, она ест легкий сыр, кусочки курицы или ветчину.

Она сказала: "Я иногда позволяю побаловать себя, потому что это не диета, на которой я сижу, а изменение образа жизни. Я также ежедневно принимаю поливитамины и добавки с биотином и коллагеном, чтобы помочь моей дряблой коже. Больше ни одного четверного подбородка, с глазу на глаз после потери 40 кг".

Каоймхе Уайт до и после похудения / Фото: dailystar.co.uk

Чувствуя себя счастливее и здоровее, чем когда-либо, Каоймхе добавила: "Теперь я занимаюсь плаванием, которое мне очень нравится. Я могу совершать длительные прогулки с сыном и даже участвовать в ярмарке развлечений. Есть так много мелочей, которые, как вы не понимаете, делают жизнь немного проще и приятнее, и я просто так счастлива, что снова могу наслаждаться этими пустяками в жизни!".

Напомним, 51-летняя женщина решила быть в самой лучшей форме в своей жизни. Она похудела на 10 килограммов и показала, как теперь выглядит.

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