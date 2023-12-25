Женщина с двумя матками родила двоих детей в разные дни: фото, подробности

Женщина из США, у которой две матки, родила двоих детей в разные дни – после "одной на миллион" беременности и 20-часовых родов.

Об этом пишет BBC.

32-летняя Келси Хетчер родила одну дочь 19 декабря, а вторую – 20 декабря в больнице Университета Алабамы в Бирмингеме.

Объявляя о рождении своих "чудо-младенцев" в социальных сетях, Хетчер назвала медиков "невероятными".

Келси с новорожденными дочерьми и мужчиной / Фото: UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM

Девочек описывают как разнояйцевых близнецов, имеющих редкие отдельные дни рождения.

Келси сказала, что семья сейчас вернулась домой, чтобы "наслаждаться праздниками". Раньше она ждала родов на Рождество.

Акушерка подтвердила, что у тройки все хорошо, и рассказала, что это тот случай, когда большинство людей ее профессии "проходят всю карьеру и никогда не видят".

В 17 лет Хетчер узнала, что у нее двойная матка (uterus Didelphys), которую медики описали как редкую врожденную аномалию, поражающую 0,3% женщин.

Шансы забеременеть в обеих матках (двухполосная беременность) были еще меньше: "один на миллион". Зарегистрированные случаи по всему миру очень редки. В 2019 году врач из Бангладеша сообщил, что женщина родила близнецов спустя почти месяц после рождения недоношенного ребенка в другой матке.

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У Хетчер были три предыдущие здоровые беременности. В этот раз она считала себя беременной только в одной матке, пока обычное УЗИ не обнаружило ребенка и в другой.

"Я ахнула... Мы просто не могли в это поверить", – вспомнила она.

Она продолжила документировать свое необычное путешествие в Instagram. В одном обновлении на 38-й неделе говорилось: "Какого черта?! Как мы зашли так далеко?!".

В больнице охарактеризовали ее беременность как нормальную. Участвующий в родах профессор Ричард Дэвис отметил, что каждый ребенок получил "дополнительное пространство для роста и развития". По его словам, это произошло потому, что каждый ребенок имел свою матку, в отличие от типичной беременности близнецами.

Келси Хетчер с новорожденными дочерьми / Фото: UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM

Малыши появились на свет разными способами. Первая девочка, Рокси, родилась естественным путем примерно в 19:45 по местному времени 19 декабря. Для рождения Ребел пришлось сделать кесарево сечение спустя более 10 часов.

Профессор Дэвис сказал, что девочек можно назвать разнояйцевыми близнецами – термин, который используется, когда каждый ребенок развивается из отдельной яйцеклетки, каждая из которых оплодотворяется отдельной спермой.

"В конце концов, в одном животе одновременно оказались двое младенцев", — сказал он. "Просто у них были разные квартиры".

Напомним, семье вернули утраченный 65 лет назад кошелек. Стало известно, что в нем нашли.

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