Женщина с двумя матками родила двойню (фото)

Врачи оценивали шансы на беременность от 1 до 50 миллионов.

В Австралии 24-летняя женщина с двумя матками стала матерью двойняшек.

Об этом сообщает Daily Mail.

Мадлен Какликос долгое время не могла забеременеть. Врачи сказали, что она, вероятно, никогда не будет иметь детей из-за редкого заболевания – удвоения матки, при котором у женщины вырастают две матки вместо одной. По словам медиков, шансы забеременеть и родить ребенка с такой патологией равнялись один до 50 миллионов.

Но через несколько месяцев Мадлен забеременела двойней.

Супруги сделали девять безуспешных попыток ЭКО, прежде чем плод прижился. На УЗИ врач заметила что-то странное в брюшной полости Мадлен. Как оказалось, что во второй матке Какликос находится второй плод.

Шансы забеременеть равнялись один до 50 миллионов. / Фото: Daily Mail

Второй ребенок был меньше первого. У врача возникло подозрение, что пара зачала еще одного ребенка через неделю после ЭКО. Оказалось, что Какликос забеременела вторым ребенком естественным путём.

"Нам посоветовали воздержаться от секса во время переноса эмбриона, но мы проигнорировали рекомендации", – объяснила женщина.

Пациентка оставалась под постоянным наблюдением. Но беременность протекала удивительно легко, несмотря на уникальный случай. Близнецы Нейт и Коул появились на свет на 34 неделе беременности.

Один ребенок зачат с помощью ЭКО, второй – естественным путем / Фото: Daily Mail

"Впервые взяв на руки своих новорожденных мальчиков-близнецов, я получила материнское чувство, о котором все говорят. Я никогда не думала, что испытаю это чувство после адских попыток ЭКО и более двух лет попыток завести ребенка. Но я родила не одного, а двоих детей", – рассказала о своих эмоциях Какликос.