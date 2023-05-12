Женщина с инвалидностью наняла татуированного красавчика, чтобы впервые заняться сексом в 43 года

Австралийка по имени Мелани передвигалась в инвалидной коляске с трехлетнего возраста с тех пор, как у нее диагностировали воспаление спинного мозга, что повлияло на ее личную жизнь.

Женщина откровенно рассказала BBC, что наняла профессионала, чтобы лишить ее девственности в 43 года.

Во время изоляции она решила, что впервые хочет, чтобы к ней прикоснулись немедицинским способом после разговора со своей сотрудницей службы поддержки, которая рассказала, что когда-то была секс-работницей.

Женщина с инвалидностью впервые занялась сексом в 43 года / Фото: bbc.com

Она нашла эскорта по имени Чейз в Интернете и отправилась в его квартиру, чтобы избавиться от девственности.

"Когда я вышла из кресла с электроприводом и моя работница службы поддержки ушла, мы были только вдвоем. Я не подозревала, что меня ждет. Это был первый раз, когда я была голой перед мужчиной, за пределами больницы", — поделилась она .

Говоря о своем отношении к любви и близости до встречи с Чейзом, Мелани сказала: "Я просто подумала, что если это произойдет, то это произойдет".

В Западной Австралии, где проживает женщина, эскорт-агентства легальны, и их свидание было совершенно законным.

"Я знала, что недостаточно хорошо разбираюсь в сексе, и чувствовала себя совершенно ошеломленной экспертом, стоявшим передо мной. В конце концов мы посмеялись над невежеством и наивностью друг друга. За два часа мы стали лучшими друзьями", — поделилась она.

Мелани и Чейз / Фото: bbc.com

Случилось так, что Мелани развлекалась и обнаружила, что ее ноги "слетают с постели" во время акта. Она сказала, что после этого ей часто нужен сеанс физиотерапии, чтобы освежить ее конечности.

Со своей стороны Чейз сказал, что его приоритетом было "создание безопасного гостеприимного пространства, где она держит все под контролем".

Он признал, что его 48-часовая ставка исчисляется тысячами, а его почасовая ставка составляет 264 доллара.

"Трудно не влюбиться в Чейзи, – признается Мелани. "Но я должна напомнить себе, что это профессиональные отношения".

Мелани надеется найти настоящую любовь / Фото: bbc.com

Мелани и Чейз встречаются с января. Однако она ищет настоящую любовь на сайтах знакомств.

Напомним, девушка несколько месяцев подозревала своего возлюбленного в неверности. Как оказалось, бойфренд полгода крутил роман на стороне с другим мужчиной.

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