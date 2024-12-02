Женщина с инвалидностью откровенно поделилась про секс и свою беременность: "Горжусь телом" (фото)

Инфлюенсерша с редким генетическим заболеванием рассказала, что ей нравится делиться фотографиями своего тела в Интернете, а также, что инвалидность не мешает ей любить секс.

Об этом пишет Mirror.

29-летняя Алекс Дейси страдает спинальной мышечной атрофией (СМА) 2-го типа, редким генетическим заболеванием, вызывающим истощение прогрессирующей мышцы и серьезные проблемы с подвижностью. Несмотря на это, она активно ведет соцсети и даже присоединилась к OnlyFans, чтобы доказать свою преданность движению бодипозитива.

Алекс говорит, что СМА влияет на "мышцы, которые контролируют все" – в частности движения шеи и глотание. "Количество раз, когда я чуть не задохнулась, ужасает. Однажды я настолько похудела, что мне чуть не понадобилась питательная трубка", – говорит она. Но с годами Алекс нашла уловки, чтобы справиться с болезнью, и начала принимать новый препарат, который замедляет развитие болезни и имеет огромное значение для ее сил и жизни в целом.

Алекс Дейси

Она получила степень по реабилитационным услугам в Университете Южного Иллинойса в Карбондейле, переехала в Чикаго и стремилась начать карьеру, но "получить работу – это уже другая история".

Она рассказала: "После нескольких собеседований и отказов, я была настолько в отчаянии, что хотела просто опустить руки. Тогда я обратилась к Instagram и TikTok. Я хотела иметь выход, чувствовать себя частью общества и вносить свой вклад, несмотря на то, что меня никто не нанимал на работу".

Количество ее подписчиков в Интернете росло, и в результате она "стала более целенаправленной" с контентом, который публикует. "Сейчас я сосредотачиваюсь на бодипозитиве и принятии людей с инвалидностью. В детстве я никогда не знала, что могу прославлять свое тело, потому что тела людей с инвалидностью никогда не были представлены в СМИ таким образом, — сказала она. — Напротив, СМИ передавали, что наши тела недостойны сексуального удовольствия. Позвольте мне прояснить одну вещь: люди с инвалидностью могут заниматься сексом. Мы также можем чувствовать себя сексуальными. У нас тоже есть ягодицы, и почему мы должны стесняться их демонстрировать?"

Алекс Дейси

Она сказала, что не "боится" делиться фотографиями своих "ягодиц в стрингах" или с "декольте в шелковой блузе", добавив, что выставляет напоказ свое "инвалидное тело", чтобы показать миру, что люди с инвалидностью имеют значение.

Продолжая делиться своей жизнью в Интернете, Алекс стремится сделать мир более "инклюзивным". "Я надеюсь, что моя история мотивирует других принять себя и занять место. Людей с инвалидностью слишком долго скрывали, и пора, чтобы нас увидели и прославили", — сказала она.

Кроме того, что Алекс ведет социальные сети, она также является матерью своей дочери Ари и владелицей онлайн-магазина, который продает товары, повышающие осведомленность о телах людей с инвалидностью.

Она призналась: "Я никогда не могла представить, что мое хрупкое, инвалидное тело может выдержать беременность. В течение всей беременности я сталкивалась с критикой и пренебрежительными замечаниями о том, может ли человек с моей инвалидностью заботиться о ребенке. Люди говорили что-то вроде: "Избався от беременности" или спрашивали: "Как ты собираешься заботиться о ребенке?"

Алекс Дейси

Но, несмотря на все комментарии, она "родила здоровую девочку" и теперь является единственной матерью для нее, поскольку они с ее отцом развелись. Алекс преодолевает трудности родительства с такой же стойкостью, которую она демонстрирует в своей адвокатской деятельности. Сейчас ее дочь является одним из самых больших источников силы для Алекс.

Напомним, женщина со скрытой инвалидностью снялась для Playboy и зарабатывает 2,5 млн гривен в месяц. Несмотря на то, что она прикована к постели, женщина не собирается останавливаться.

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