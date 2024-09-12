Женщина с объектофилией влюбилась в Boeing 737: что известно об их 9-летних отношениях (фото)

Женщина, которая в течение девяти лет "встречалась" с самолетом Boeing 737, отказалась от него, но говорит, что они "все еще друзья".

Об этом она поведала BILD.

36-летняя Мишель Кебке начала смотреть на 40-тонный самолет еще в 2014 году после того, как впервые увидела его через иллюминатор в берлинском аэропорту Тегель, и однажды назвала его "любовью своей жизни". Немецкая работница склада утверждала, что испытывает сексуальное влечение к Boeing 737-800, который она нежно называла "любимый", и говорила, что увлекается его крыльями и двигателями.

Но теперь, спустя почти десять лет отношений на расстоянии, Мишель говорит, что закончила свой причудливый роман с самолетом.

В интервью немецкой газете она сказала: "Мы разошлись, но мы все еще друзья".

Мишель Кебке / Фото: MDWfeatures/Michele Kobke

Мишель ранее объясняла, что она является объектофилом – человеком, которого привлекает неодушевленный предмет. Люди с такими необычными сексуальными предпочтениями могут испытывать сильные чувства влечения, любви и привязанности к определенным предметам или структурам, являющимся предметом их фиксации. Хотя психологи расценивают это как парафилию (сексуальное расстройство), в большинстве случаев объектофилы не нуждаются в лечении.

После шести лет, когда она могла "встретить" самолет только через стеклянное окно берлинского аэропорта, в сентябре в 2019 году она наконец смогла впервые подойти к нему в ангаре – и ее видели, как она целовала его и даже стояла на одном из его крыльев. Она рассказала о своем тогдашнем опыте: "Время в ангаре было самым красивым моментом моей жизни, и когда я была с ним, мы наслаждались временем, проведенным вместе, мы целовались, и я ласкала его. Ангар – это дом для меня и моего любимого, там мы можем спокойно наслаждаться временем, проведенным вместе. Однажды я планирую переехать в ангар, и моя величайшая мечта – быть с моим любимым и жить с ним".

Мишель Кебке / Фото: MDWfeatures/Michele Kobke

Мишель приобрела многие компоненты из самолета, в частности спойлер, обтекатель дорожки закрылков и клапан бака, чтобы она могла проводить время с самолетом, когда они были в разлуке, а также имела модель самолета длиной 157 см, с которой она ложилась спать. Они были среди сотен авиационных сувениров, которыми она владела. Но теперь она продала 300 из них, чтобы освободить место для предметов, связанных с ее новым увлечением - средневековьем. Она рассказала: "Теперь мне нравится носить рыцарские доспехи".

Напомним, мужчина продал "собственную жизнь" и купил отдаленный тропический остров. Он кардинально изменил свою жизнь в 2009 году.

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